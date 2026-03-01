Operación 'Azuero': Condenan a 16 por delitos relacionados con drogas en Herrera y Los Santos

Luego de un acuerdo de pena consensuado entre las partes, los jueces de garantías de ambas provincias declararon penalmente responsables a 16 ciudadanos, imponiéndoles condenas que oscilan entre 60 y 108 meses de prisión por los delitos de venta y posesión simple de sustancias ilícitas.

Azuero/La tarde del viernes 27 de febrero concluyó, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) del Cuarto Distrito Judicial, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos, la audiencia de solicitudes múltiples seguida contra 20 imputados por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionados con drogas, dentro de la denominada operación “Azuero”.

Luego de un acuerdo de pena consensuado entre las partes, los jueces de garantías de ambas provincias declararon penalmente responsables a 16 ciudadanos, imponiéndoles condenas que oscilan entre 60 y 108 meses de prisión por los delitos de venta y posesión simple de sustancias ilícitas.

Sentencias en Los Santos

En el SPA de la ciudad de Las Tablas, los jueces de garantías dictaron sentencias de 84 meses de prisión contra seis ciudadanos, además de una multa accesoria de 500.00 dólares pagadera al Tesoro Nacional en el término de un año una vez cumplida la pena principal.

Otro implicado en la operación fue condenado a 92 meses de prisión y a una pena accesoria de 46 meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Asimismo, el tribunal condenó a un ciudadano a 60 meses de prisión, pena que fue sustituida por trabajo comunitario no remunerado. A otro vinculado se le impuso una multa de 100 días a razón de $6.00 por el delito de posesión simple de drogas.

Dentro de esta causa, los juzgadores también ordenaron dos detenciones provisionales, al considerar que la medida era necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos.

Decisiones en Herrera

Por su parte, en el SPA de la ciudad de Chitré, el Tribunal de Garantías declaró penalmente responsables a siete ciudadanos, imponiéndoles penas de 60, 78, 88, 94 y hasta 108 meses de prisión.

Igualmente, se fijaron penas accesorias que van de $250.00 a $500.00, pagaderas al Tesoro Nacional tras el cumplimiento de la pena principal. En esta jurisdicción también se aplicó la medida cautelar de detención provisional a dos ciudadanos.

La causa penal se originó a partir de la operación antidrogas denominada “Azuero”, que se extendió por al menos cuatro meses y permitió la aprehensión de 20 personas, de las cuales 18 son panameñas y dos extranjeras.