Juicio Odebrecht finaliza; jueza Baloisa Marquínez se acogió al término de ley para dar sentencia

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de intensas jornadas de alegatos entre la Fiscalía y los abogados defensores, el juicio por el caso Odebrecht entró en su fase decisiva. La jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, declaró este viernes 27 de febrero cerrada la audiencia y anunció que se acogerá al término establecido por la ley para emitir su veredicto.

“El tribunal se acoge al término de ley y será un poco más de los 30 días conforme al Código, también lo permite por el volumen del proceso. Eso significa que, una vez emitida la sentencia correspondiente, todas las partes serán debidamente notificadas. Reitero, todas las incidencias que han sido promovidas se resolverán en la resolución de la sentencia que el tribunal deberá emitir”.

Con esa declaración, la jueza puso fin a una etapa que marcó el cierre formal del debate probatorio y argumentativo en uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente del país.

Ahora corresponde al tribunal analizar lo presentado por la Fiscalía Especial Anticorrupción, que solicitó condena para 16 personas por el delito de blanqueo de capitales y la absolución para otras cinco.

Entre quienes el Ministerio Público pidió sentencia condenatoria figuran el exministro de Obras Públicas Federico Suárez; el exministro de Vivienda Carlos Duboy; el uruguayo Juan Francisco Mutio; el banquero Juan Antonio Niño; el médico Jaime Lasso; Rodrigo Díaz Paredes; y los abogados Jorge Alberto Rosas y Juan Carlos Rosas. También incluyó a los exministros Demetrio Papadimitriu y Frank De Lima, al expresidente Ricardo Martinelli, así como a Fransec Xavier Pérez y Cristina Lozano Bonnet.

En contraste, la Fiscalía solicitó absolución para Aurora Muradas, Jaume Pamies Dolade, Navin Bhakta, Michelle Lasso y Rosa Mary Molino.

Las defensas, por su parte, sostuvieron que sus representados no cometieron delito alguno y argumentaron que la Fiscalía no logró acreditar la procedencia ilícita de los fondos ni el conocimiento previo requerido por el tipo penal.

En este proceso, el Estado, que actúa como querellante a través del Ministerio de Seguridad, pidió el resarcimiento económico para siete personas y la absolución para otras seis. El abogado querellante respaldó las cinco absoluciones solicitadas por la Fiscalía y, además, pidió la absolución de Juan Antonio Niño.

Durante la última jornada, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli centró su intervención en el principio de especialidad y en la solicitud de nulidad de actuaciones. El abogado Carlos Carrillo pidió la absolución total de su representado y el levantamiento de las medidas cautelares.

“Pedimos la absolución del señor Ricardo Martinelli Berrocal de los cargos levantados en su contra por el auto de enjuiciamiento emitido por su despacho. Solicitamos que se rechace la solicitud de acción civil y se levanten las medidas cautelares que se han impuesto”.

Con el cierre de la audiencia, el caso Odebrecht entra en su etapa final. Considerada la mayor trama de corrupción en América Latina, el proceso en Panamá se fundamenta en la admisión de la constructora brasileña de haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos y operadores políticos panameños entre 2009 y 2014, con el fin de asegurar la adjudicación de contratos millonarios.

La decisión del tribunal marcará el desenlace de un juicio que ha concentrado la atención nacional e internacional y que ahora queda en manos de la jueza Marquínez.