Tribunal rechaza apelación de la Fiscalía y mantiene medida de reporte periódico para Genaro López

La decisión se dio luego de que la Fiscalía solicitara la revisión de la medida previamente impuesta. Sin embargo, los magistrados determinaron que López deberá continuar firmando semanalmente, además de mantener el impedimento de acercarse a la provincia de Bocas del Toro y el uso de brazalete electrónico para su monitoreo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener la medida cautelar de reporte periódico todos los viernes al exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, luego de una audiencia realizada este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio.

La decisión se dio luego de que la Fiscalía solicitara la revisión de la medida previamente impuesta. Sin embargo, los magistrados determinaron que López deberá continuar firmando semanalmente, además de mantener el impedimento de acercarse a la provincia de Bocas del Toro y el uso de brazalete electrónico para su monitoreo.

López llegó al complejo judicial en horas de la mañana acompañado de sus abogados y familiares para enfrentar la audiencia de apelación. A su salida, el dirigente sindical manifestó a medios de comunicación que, a sus 70 años, no tiene inconveniente en enfrentar el proceso y reiteró que espera demostrar su inocencia.

Por su parte, la defensa indicó que se mantiene preparada para continuar el proceso judicial en las instancias correspondientes. Durante la jornada también se observó la presencia de simpatizantes del dirigente sindical en los alrededores de la sede judicial, quienes permanecieron bajo vigilancia de agentges de la Policía Nacional.

Antecedentes del caso

El proceso contra López es llevado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. El exdirigente sindical está imputado por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad de documentos.

La investigación se remonta a 2022, cuando el abogado Fernández Bultrón presentó una querella en representación de 143 trabajadores de la construcción afiliados al Suntracs en isla Bastimentos, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso guarda relación con una presunta transacción de compra y venta de una isla en esa provincia que habría sido realizada por dirigentes del sindicato a nombre de la organización.

Con información de Hellen Concepción