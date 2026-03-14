Declaran culpable a hombre por homicidio de joven en Los Cántaros

El tribunal fijó para el próximo 26 de marzo la audiencia de lectura de sentencia , en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir el condenado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 44 años fue declarado culpable por el delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un joven de 19 años, por un hecho ocurrido en enero de 2020 en el sector de Los Cántaros, en Nuevo Tocumen.

La información fue divulgada por el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la entidad, el hecho se registró el 12 de enero de 2020 en el sector de Los Cántaros, donde la víctima, un joven de 19 años, perdió la vida tras el ataque.

Luego de la valoración de las pruebas presentadas durante el proceso judicial, el tribunal declaró culpable al imputado de 44 años por el delito de homicidio doloso agravado.

El tribunal fijó para el próximo 26 de marzo la audiencia de lectura de sentencia, en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir el condenado.