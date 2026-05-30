Cesar Caicedo volverá a prisión cuando tenga alta médica; Tribunal revoca depósito domiciliario

El hombre se encuentra hospitalizado desde el 20 de mayo de 2026 y deberá retornar a prisión al recibir el alta médica.

César Caicedo, aprehendido en la Operación Nodriza por delitos relacionados con drogas, regresará a la cárcel en cuanto reciba el alta médica, luego de que la Fiscalía de Drogas lograra en audiencia de apelación que le revocaran el depósito domiciliario que mantenía fuera de un centro penitenciario.

La decisión, adoptada a solicitud del Tribunal, ordena que Caicedo retorne a un centro penitenciario una vez le sea otorgada el alta médica. El imputado se mantiene hospitalizado desde el 20 de mayo de 2026.

Con esta resolución, el Ministerio Público revierte la medida cautelar que le permitía a Caicedo cumplir su detención fuera de un centro penal, reforzando la postura de la Fiscalía en este caso vinculado al tráfico de drogas.

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César Caicedo enfrenta cargos por delitos relacionados con drogas tras su captura el 3 de diciembre de 2025. El Ministerio Público lo señala como el presunto cabecilla de una organización criminal que operaba en las playas de Vacamonte, usando propiedades estratégicas en la zona costera para recibir, almacenar y transportar cargamentos de drogas.

Caicedo es además el padre de Dayra Caicedo, quien fue víctima de un secuestro en febrero de 2025 y liberada un mes y medio después. Su caso cobró notoriedad pública precisamente porque él mismo había pedido ayuda ante los medios durante el cautiverio de su hija, meses antes de ser aprehendido.

El historial de sus medidas cautelares ha sido complejo: en diciembre de 2025 recibió inicialmente arresto domiciliario por motivos de salud, pero la Fiscalía logró que se revocara esa decisión para enviarlo a prisión. En mayo de 2026, el juez de garantías Luis Ceballos le otorgó nuevamente la salida de la cárcel hacia un domicilio en Villa Lucre, a pesar de que su residencia habitual reportada era en Panamá Oeste.