Policía Nacional despliega 500 unidades en San Miguelito como parte del Control Territorial Focalizado

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, anunció el refuerzo operativo en los sectores de mayor incidencia delictiva del distrito. El operativo incluye patrullajes, controles vehiculares y verificaciones en puntos estratégicos.

La Policía Nacional, en conjunto con los demás estamentos de seguridad del país, reforzará las acciones operativas en el distrito de San Miguelito con el despliegue de 500 unidades, como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir los hechos delictivos en los sectores de mayor incidencia.

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, acompañado por el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia, junto a miembros del directorio de los distintos estamentos de seguridad.

"Pedimos la colaboración de la comunidad en denunciar el delito, en tomar medidas preventivas en sus hogares, en aconsejar a sus familias, hijos, sobrinos, primos, hermanos, a que el crimen no paga y a la vez denunciar delitos", señaló Ábrego.

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Destacó que este tipo de operación se repite en Colón, áreas de la capital, 24 de Diciembre, igualmente en Los Andes, Santiago y en Chiriquí.

Las autoridades indicaron que los índices en el norte de San Miguelito se han controlado; "tenemos 45 homicidios en lo que va del año en San Miguelito, lo cual es favorable; siempre agradecido con los gobiernos locales, con toda la comunidad que pudo poner de su parte y asimismo ese sacrificio respecto a los toques de queda y esa limitación que se dio en dos corregimientos".

La alcaldesa Irma Hernández, por su parte, dijo que esta forma parte del seguimiento de las medidas que ya se han tomado ante la ola de inseguridad en el distrito. "Tuvimos unas restricciones de la movilidad, hemos tenido armas por comida, seguimos con muchísimos operativos en materia de prevención con cultura, con arte, con deporte, sobre todo en este mes de la etnia negra, pero ahora se refuerza con mayor presencia policial en nuestras calles y veredas".

¿En qué consiste el operativo?

El despliegue forma parte del Control Territorial Focalizado y se desarrolla en puntos estratégicos identificados por su alta incidencia delictiva. Entre las acciones previstas se incluyen:

Patrullajes en zonas de mayor conflictividad

en zonas de mayor conflictividad Controles vehiculares y verificaciones

y verificaciones Acciones preventivas y operativas coordinadas entre los distintos cuerpos de seguridad

Con este refuerzo, las autoridades reiteran el compromiso de trabajar de manera coordinada para preservar la paz, la convivencia pacífica y la seguridad de la ciudadanía en San Miguelito.