Mundial 2026: Panamá recibe capacitación de FIFA sobre las nuevas reglas que se aplicarán ante Brasil

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá vivió una jornada diferente este sábado en su hotel de concentración en Río de Janeiro, al recibir una capacitación especial por parte de instructores de la FIFA sobre las nuevas modificaciones a las Reglas de Juego aprobadas por el International Football Association Board (IFAB) para el período 2026-2027.

La actividad se realizó a pocas horas del encuentro amistoso que disputarán Brasil y Panamá este domingo 31 de mayo en el histórico Estadio Maracaná, compromiso que servirá como una primera prueba de varias de las nuevas disposiciones reglamentarias que estarán vigentes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La sesión fue dirigida por el instructor FIFA Pericles Cortez, en coordinación con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la Federación Panameña de Fútbol (FPF). Ambas federaciones acordaron que el amistoso funcione como una experiencia práctica para que jugadores, entrenadores y oficiales se familiaricen con los cambios que marcarán el futuro inmediato del fútbol internacional.

En la capacitación participaron los 27 jugadores convocados, además del cuerpo técnico, cuerpo médico y miembros del staff de la Selección Nacional. Todos tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y aclarar dudas sobre la interpretación y aplicación de las nuevas reglas que comenzarán a implementarse progresivamente en las competencias internacionales.

El encuentro amistoso de este domingo será dirigido por una terna arbitral procedente de Alemania y contará con la utilización del Videoarbitraje (VAR), ofreciendo un escenario de máxima exigencia y condiciones similares a las que se vivirán durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, el partido contará con un mínimo de ocho sustituciones por equipo. Si ambas selecciones llegan a un acuerdo al menos 90 minutos antes del inicio del encuentro, podrán realizar hasta un máximo de 11 cambios, manteniendo la categoría oficial de partido clase 1 entre selecciones absolutas.

Las principales modificaciones explicadas por FIFA

Uno de los temas más importantes abordados durante la capacitación estuvo relacionado con los saques de banda y los saques de meta, los cuales ahora deberán ejecutarse dentro de los cinco segundos posteriores a la señal del árbitro.

En caso de incumplimiento, el equipo perderá la posesión del balón. Si la infracción ocurre en un saque de banda, el rival recibirá el saque correspondiente. Si sucede en un saque de meta, la sanción será un tiro de esquina para el equipo contrario.

Otra novedad importante está relacionada con las sustituciones con tiempo limitado. A partir de ahora, el jugador sustituido dispondrá de únicamente 10 segundos para abandonar el terreno de juego.

Si el futbolista excede ese tiempo, deberá salir igualmente y su reemplazante solo podrá ingresar después de un período mínimo de un minuto, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

En cuanto a la atención médica, los jugadores que reciban tratamiento dentro del campo deberán permanecer fuera del terreno de juego durante al menos 60 segundos antes de poder reincorporarse al partido.

Cambios importantes en el VAR

La FIFA también explicó nuevas facultades para el VAR, que ahora podrá intervenir en situaciones específicas que anteriormente no eran revisables.

Entre ellas figura una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta que termine derivando en una expulsión, así como los casos de confusión de identidad, cuando el árbitro sancione con tarjeta amarilla o roja al jugador equivocado.

Además, el VAR podrá corregir la concesión errónea de un tiro de esquina, siempre que la revisión pueda realizarse de manera inmediata y sin afectar la reanudación del juego.

Equipamiento y conducta de los jugadores

Dentro de las nuevas disposiciones también se contempla que los futbolistas puedan utilizar determinadas prendas u objetos adicionales, siempre que no representen peligro y estén correctamente cubiertos.

En materia disciplinaria, ya no será obligatorio amonestar al infractor de una jugada cuando el árbitro otorgue la ventaja y el equipo afectado termine anotando un gol, ya que la falta no habrá impedido la acción de gol.

Por último, el instructor FIFA recomendó a los jugadores evitar cubrirse la boca durante conversaciones o discusiones dentro del terreno de juego. Aunque no forma parte de una regla oficial, el tema continúa bajo evaluación por parte del International Football Association Board (IFAB) y podría formar parte de futuras modificaciones reglamentarias.

De esta manera, el amistoso entre Brasil y Panamá no solo representará una prueba deportiva de alto nivel en el Maracaná, sino también el primer contacto práctico de ambas selecciones con las reglas que marcarán el desarrollo del fútbol internacional durante el ciclo del Mundial 2026.

Con información de FPF