Mundial 2026 | Mundial 2026: Polémica en Irán por la exclusión de Sardar Azmoun

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París, Francia/Tercer máximo goleador de la historia de la selección nacional iraní y autor de una brillante carrera en clubes, Sardar Azmoun se perderá el Mundial 2026 luego de no figurar en la nómina del seleccionador, una decisión que ha generado polémica en su país.

En un contexto de conflicto entre Teherán y Washington, el Team Melli debe jugar sus tres partidos de la primera fase del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá en territorio estadounidense.

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Pese al alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, la presencia del equipo iraní en el Mundial será escrutada a diario por la guerra comenzada el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio de la República Islámica.

Con 31 años, el jugador, que milita en un club de Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos, fue objeto de duras críticas en los medios iraníes en marzo, el periodo más intenso del conflicto, tras la publicación de una foto, fijada en su perfil de Instagram, en la que aparece junto al primer ministro de Emiratos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktum.

"En un momento histórico decisivo, Sardar Azmoun se ha alineado del lado equivocado", comentó la agencia de noticias progubernamental Fars, quien acusó al delantero, apasionado de las carreras de caballos, de haber "apostado por el caballo equivocado", en una "apuesta que le ha costado el Mundial".

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– "Exclusión política" –

Una polémica similar ya ocurrió justo antes del Mundial de 2022 organizado en Catar, después de que el jugador expresara en las redes sociales posiciones muy contundentes desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales provocadas por la muerte de la joven Mahsa Amini (22 años) y hubo llamados favorables a la suspensión del futbolista, que finalmente pudo participar en la competición.

En un largo mensaje publicado en Instagram a principios de mes, el delantero centro pareció aceptar su exclusión de la selección, deseando "éxito y orgullo" a sus compañeros y esperando que lleven "alegría al pueblo iraní".

"Dondequiera que juegue al fútbol, mi identidad, mi corazón y mi orgullo son Irán", aseguró.

La última aparición de Sardar Azmoun con la selección nacional se remonta a un partido de clasificación contra Uzbekistán en marzo de 2025.

Su decisión de jugar en Emiratos Árabes Unidos —cuya liga nacional es menos competitiva que la iraní— también ha podido jugar en su contra.

No obstante, el vicepresidente iraní, Abdolkarim Hosseinzadeh, reclamó en un mensaje publicado en X la reincorporación del goleador al equipo nacional.

"Está claro y se admite que su exclusión fue política, y no basada únicamente en criterios deportivos", analizó Erfan Hoseiny, periodista que cubre el fútbol iraní y copresentador del pódcast Asian Football Show.

"Otros futbolistas que juegan en la liga de Emiratos Árabes Unidos sí han sido convocados, algunos con estadísticas peores que las de Azmoun", añadió en declaraciones a la AFP.

Periodistas deportivos iraníes también han mencionado la posibilidad de que finalmente se integre en la plantilla antes de la fecha límite para validar las listas para el Mundial, pero el poderoso presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró esta semana que no estaba "al tanto" de ninguna decisión en ese sentido.

"Un hijo de Irán" -

Nacido en Gonbad-e Qabous, en el noreste de Irán, cerca de la frontera con Turkmenistán, Sardar Azmoun, miembro de la minoría turcomana turcoparlante de Irán, mostró muy pronto su talento en los equipos infantiles y siendo adolescente fue fichado por el Rubin Kazán, un club de la primera división rusa.

Luego jugó en el Rostov antes de fichar, en 2019, por el Zenit de San Petersburgo. Posteriormente pasó por el Bayer Leverkusen, la AS Roma y desde julio de 2024 juega en el Shabab Al Ahli Club de Dubái.

Suma 91 internacionalidades con la selección nacional, en las que ha marcado 57 goles.

Azmoun habla con fluidez varias lenguas, entre ellas el turco y el ruso, y a través de Instagram reveló que cuando sólo tenía 17 años recibió "una oferta económica muy importante" para competir con otro país.

"Pero mi única respuesta fue que soy un hijo de Irán, que quiero jugar para mi pueblo y hacerlo sentir orgulloso", aseguró.

Con él o sin él, la selección iraní deberá hacer caso omiso de las críticas y buscar contentar a sus aficionados, siendo el Team Melli uno de los escasos motivos que une a todos los iraníes en el mundo.

"Este equipo está acostumbrado a la presión, pero este año es diferente debido al contexto político, tanto interno como externo", admitió el periodista Erfan Hoseiny.