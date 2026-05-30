Mundial 2026: Tim Ream, de 38 años, será el capitán de Estados Unidos por decisión de Pochettino

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Charlotte, Estados Unidos/El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, confirmó este sábado, en la antesala del amistoso frente a Senegal, que el defensor Tim Ream será el capitán del Team USA en el Mundial de Norteamérica, que inicia el 11 de junio.

La capitanía de uno de los tres anfitriones del Mundial no recaerá en Christian Pulisic, atacante del AC Milan. El cuerpo técnico optó por entregarle esa responsabilidad al defensor de Charlotte FC.

"Tim es mi capitán, será el capitán de la selección de Estados Unidos", afirmó Pochettino. "Es un líder positivo, y como saben, es muy importante para mí conectar con los jugadores y creo que él es increíble, tenemos mucha suerte de tener un jugador como él con su experiencia".

"Tomé la decisión junto a las personas que merecen ser escuchadas y en quienes confío, y hemos decidido que sea el capitán".

Ream, de 38 años y capitán del equipo en 16 partidos durante la era Pochettino, tuvo una destacada trayectoria en el fútbol inglés, incluidos más de 250 encuentros con Fulham entre 2015 y 2024.

"Es el honor más alto en este grupo, muchas gracias", dijo Ream, visiblemente emocionado. "Es un honor que no pasaré por alto".

Pochettino, de 54 años y vinculado en los últimos días con un posible regreso al fútbol europeo, dejó claro que su prioridad es preservar a la plantilla mientras afronta una exigente prueba ante una de las selecciones más fuertes del continente africano.

"Senegal es uno de los mejores equipos, la calidad es increíble", dijo Pochettino en una conferencia de prensa en Charlotte, Carolina del Norte.

"Sabemos la capacidad de algunos de sus jugadores, es una buena prueba para nosotros, son un equipo fantástico y es uno de los contendientes en la Copa del Mundo, no tengo duda por la capacidad de sus jugadores".

El encuentro en el Bank of America Stadium será el primero de dos amistosos antes del debut de Estados Unidos en el Mundial, previsto para el 12 de junio ante Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

"Lo que quiero ver el domingo es que todos regresemos bien después del partido, queremos competir y seguir con nuestra preparación, no vamos a tomar riesgos", agregó Pochettino, quien anticipó una gestión cuidadosa de los minutos para varios jugadores.

El cierre de la preparación será frente a Alemania el 6 de junio en el histórico Soldier Field de Chicago.