Brasil vs Panamá: la Verdeamarela prueba alternativas en defensa en su penúltimo amistoso previo a la Copa de la FIFA

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Teresópolis, Brasil/Sin Marquinhos y Gabriel Magalhães, finalistas de la UEFA Champions League de Europa con el Paris Saint-Germain y el Arsenal Brasil da un voto de confianza a alternativas en el centro de la defensa en el amistoso del domingo frente a Panamá.

Léo Pereira y Bremer se perfilan como los centrales que el seleccionador Carlo Ancelotti alineará en este partido en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, en el que la Canarinha se despedirá de su afición antes de viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial.

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Pereira, de 30 años, convenció a Ancelotti tras debutar con el Scratch en los amistosos de finales de marzo contra Francia, una derrota 2-1, y Croacia, un triunfo 3-1.

El entrenador italiano consideró que "demostró una muy buena actitud".

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores el año pasado con el Flamengo, Pereira disputó los 180 minutos de esa doble fecha. Bremer le acompañó en el once inicial ante Les Bleus.

Roger Ibáñez y Danilo son otras opciones.

Marquinhos, del PSG, y Magalhães, del Arsenal, apuntan como los zagueros centrales titulares en la Copa del Mundo.

Sin embargo, ellos y Gabriel Martinelli, compañero de Magalhães en el equipo inglés, son los únicos futbolistas ausentes entre los 26 convocados mundialistas de Ancelotti en la concentración de Brasil.

Razones de fuerza mayor: la final de este sábado en la Champions League, en Hungría.

La Seleção está reunida desde el miércoles en el complejo de entrenamientos de Granja Comary, en Teresópolis, cerca de Rio.

Una vez instalado en Estados Unidos, el plantel tendrá su último amistoso, el 6 de junio en Cleveland, con Egipto como rival.

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Cuestión de equilibrio -

El probable once inicial que Ancelotti presentará tiene a Alisson en el arco, la dupla de centrales Léo Pereira-Bremer, Wesley y Alex Sandro como laterales, Casemiro y Bruno Guimarães en el medio, y Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha y Vinícius Júnior en la ofensiva.

Cunha resaltó en rueda de prensa la capacidad de los futbolistas de ataque de adaptarse a las necesidades de la Canarinha tras lesiones que dejaron fuera del Mundial a piezas como Rodrygo y Estêvão, el máximo anotador del ciclo del italiano, con cinco goles anotados.

Consideró que los delanteros que han tenido "oportunidades" han podido "aprovecharlas" y que quienes han ido entrando en órbita "consiguieron demostrar lo importante que es adaptarse a los roles que Ancelotti exige", con constantes intercambios de posiciones en el campo.

Seguirá pendiente saber cómo puede acoplarse Neymar y qué papel le dará el italiano, pues una lesión muscular en la pantorrilla derecha le sacó de acción de cara a los dos amistosos camino al Mundial.

Incluso está en duda su presencia en el debut de Brasil en el torneo ante Marruecos, el 13 de junio en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.

Con tal cantidad de piezas ofensivas en el campo, Casemiro continuará siendo fundamental para dar equilibrio.

"¿Quién no quiere jugar ahí?" -

Panamá tendrá en su visita al icónico Maracaná un compromiso de relumbrón para prepararse hacia el Mundial, en el que está en el Grupo F junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

"Es uno de los campos más importantes en Brasil. ¿Qué jugador no quiere jugar ahí? Va a ser muy importante y muy lindo disputar este partido amistoso", dijo a la prensa panameña el defensor José Córdoba, del Norwich City inglés.

Dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, la selección canalera tendrá su segunda participación mundialista, tras su debut en Rusia 2018.