Brasil vs Panamá | Carlo Ancelotti tendría su once inicial para enfrentar a los canaleros

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Según medios brasileños (UOL) el técnico italiano Carlo Ancelotti ha revelado su primera formación táctica al mando de la selección de Brasil para el duelo amistoso contra Panamá, programado para este domingo 31 de mayo a las 18:30 en el icónico Estadio Maracaná. Este encuentro representa el último compromiso de la "Canarinha" antes de partir hacia los Estados Unidos para la disputa de la Copa del Mundo.

A pesar de no contar con su "fuerza máxima" debido a la baja por lesión de Neymar y la ausencia de los finalistas de la Liga de Campeones (quienes se unirán al grupo directamente en Norteamérica), Ancelotti ha decidido mantener una estructura ofensiva agresiva con cuatro atacantes.

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El Once Inicial Confirmado

Según los entrenamientos realizados en la Granja Comary, la formación titular que saltará al campo frente a los canaleros está integrada por:

Portero: Alisson.

Defensa: Wesley, Bremer, Leo Pereira y Alex Sandro.

Mediocampo: Casemiro y Bruno Guimarães.

Delantera: Matheus Cunha, Luiz Henrique, Raphinha y Vinícius Júnior.

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Claves Tácticas y Bajas Sensibles

La inclusión de Luiz Henrique en el extremo derecho surge tras la sensible baja de Estêvão, quien quedó fuera de la cita mundialista por lesión. Por su parte, Matheus Cunha ocupará la banda izquierda, permitiendo que las estrellas Raphinha y Vinícius Júnior operen con total libertad en la zona central del ataque.

En la línea defensiva, la dupla de centrales estará conformada por Bremer y Leo Pereira. Esta decisión se debe a que los habituales titulares, Gabriel Magalhães y Marquinhos, disputarán este sábado la final de la Champions League con sus respectivos clubes (Arsenal y PSG). El veterano Danilo iniciará el compromiso desde el banquillo de suplentes.

Tras el pitazo final en el Maracaná, la delegación brasileña viajará el lunes hacia territorio estadounidense para completar su preparación definitiva.

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