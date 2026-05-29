Trasladan a 200 privados de libertad desde Chiriquí a distintos centros penitenciarios del país

El traslado se realizó en buses especiales bajo custodia policial, en el marco de una operación coordinada por el Sistema Penitenciario.

David, Chiriquí/La Policía Nacional realizó la custodia del traslado de 200 privados de libertad que se encontraban recluidos en el Centro Penitenciario de la provincia de Chiriquí, como parte de un operativo del sistema penitenciario ejecutado con fuertes medidas de seguridad.

Los internos fueron distribuidos hacia distintos centros penitenciarios del país. Un total de 13 privados de libertad fueron trasladados a Santiago de Veraguas y siete a Penonomé, en la provincia de Coclé. Asimismo, 50 internos fueron enviados al Centro Penitenciario La Joyita, otros 50 al Centro Penitenciario La Joya y 80 a la Nueva Joya.

El traslado se realizó en buses especiales bajo custodia policial, en el marco de una operación coordinada por el Sistema Penitenciario, que no había informado previamente el destino final de los detenidos, según manifestaron familiares de los afectados.

La medida generó inconformidad entre familiares y abogados, quienes expresaron preocupación por las dificultades que este reacomodo podría implicar para las visitas y el suministro de alimentos a los internos, especialmente en los centros ubicados en la ciudad de Panamá.

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El abogado Eliseo Mojica calificó la situación como “difícil”, mientras que familiares como Jacqueline Saldaña señalaron que, además del traslado, persisten problemas estructurales en la cárcel pública de Chiriquí, como falta de agua potable, hacinamiento, deficiencias en la atención médica y retrasos en la entrega de dietas especiales.

Las autoridades del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobierno anunciaron que en las próximas horas emitirán un comunicado oficial para ampliar los detalles de la medida adoptada.

Con información de Demetrio Ábrego