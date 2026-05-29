Panamá condena ataque en Suiza y expresa solidaridad con las víctimas

Panamá reiteró su compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional frente a las distintas formas de extremismo y terrorismo.

Cancillería de la República de Panamá / Tvn Noticias

Panamá/El Gobierno de Panamá condenó este jueves el ataque terrorista ocurrido en la estación ferroviaria de Winterthur, en Suiza, un hecho que dejó varias personas heridas y generó alarma entre la población de ese país europeo.

A través de un pronunciamiento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades panameñas manifestaron su solidaridad con el pueblo y el Gobierno suizo, al tiempo que rechazaron cualquier acto de violencia y terrorismo que atente contra la vida y la convivencia pacífica.

Panamá condena ataque en Suiza
Panamá condena ataque en Suiza / Cancillería

El comunicado también expresa deseos de pronta recuperación para las víctimas y condolencias para sus familiares y allegados, en medio de la incertidumbre provocada por el ataque.

Además, Panamá reiteró su compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional frente a las distintas formas de extremismo y terrorismo.

La declaración oficial fue emitida en Ciudad de Panamá este 29 de mayo de 2026.

Temas relacionados

ataques Terrorismo Cancillería
Si te lo perdiste
Lo último
stats