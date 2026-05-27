¡Ojo viajeros! Estas son las reglas para ir al Mundial 2026 desde Panamá

La Cancillería exhorta a los viajeros a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, verificar los requisitos de ingreso antes del viaje, proteger sus documentos personales y registrar su itinerario ante las embajadas panameñas en el extranjero.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una guía oficial dirigida a los ciudadanos que planean viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con recomendaciones clave sobre requisitos migratorios, documentación, salud, seguridad y atención consular en los países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

La institución exhorta a los viajeros a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, verificar los requisitos de ingreso antes del viaje, proteger sus documentos personales y registrar su itinerario ante las embajadas panameñas en el extranjero.

Documentación obligatoria y recomendaciones de viaje

Antes de salir del país, las autoridades recomiendan portar pasaporte con una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de retorno, boletos de entrada y salida, prueba de alojamiento o reserva de hotel.

Asimismo, se aconseja llevar copias digitales de los documentos personales y mantenerlos almacenados de forma segura.

También se recomienda registrar el viaje y el de los acompañantes en los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar la asistencia consular en caso de emergencia.

Requisitos migratorios por país

La guía detalla las condiciones de ingreso a los países anfitriones del torneo:

Estados Unidos: Los ciudadanos panameños requieren visa vigente . Las autoridades recuerdan que contar con boletos para los partidos no garantiza la entrada al país.

Los ciudadanos panameños requieren . Las autoridades recuerdan que contar con boletos para los partidos no garantiza la entrada al país. México: No se requiere visa para estancias de turismo de hasta 180 días, aunque se deben cumplir con los requisitos migratorios habituales.

No se requiere visa para estancias de turismo de hasta 180 días, aunque se deben cumplir con los requisitos migratorios habituales. Canadá: Los viajeros deberán tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) si cumplen con los requisitos establecidos, o una visa de visitante (TRV) según corresponda.

Salud y seguridad durante el viaje

Las recomendaciones sanitarias incluyen contar con un seguro médico internacional vigente, llevar medicamentos en sus envases originales con receta médica y aplicarse la vacuna contra el sarampión.

En materia de seguridad, se exhorta a los viajeros a respetar las leyes locales y cumplir con las normativas de cada país durante su estadía.

Entradas y acceso a los estadios

Las autoridades recuerdan que los boletos para los partidos serán exclusivamente digitales y deberán gestionarse a través de la aplicación oficial de la FIFA o plataformas autorizadas. Se advierte que no se recomienda el uso de capturas de pantalla como método de ingreso a los estadios.

Asistencia consular

La Cancillería destacó que los consulados panameños estarán disponibles para brindar apoyo ante emergencias, incluyendo la emisión de documentos de viaje en caso de pérdida o robo, asistencia en situaciones de detención u hospitalización, orientación legal y acompañamiento en casos de fallecimiento o vulneración de derechos.

Registro y normas de estadía

Finalmente, el Ministerio recomienda a los ciudadanos registrar su viaje en el formulario oficial habilitado en línea y recuerda que el estatus de turista no permite realizar actividades laborales en los países sede del Mundial 2026.