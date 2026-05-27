Conference League| Crystal Palace alcanza la supremacía y se corona campeón

Alemania/El Crystal Palace inglés se proclamó campeón de la Conference League, el tercer torneo de clubes de la UEFA en importancia, al ganar 1-0 al Rayo Vallecano español en la final, este miércoles en Leipzig (Alemania).

El francés Jean-Philippe Mateta, que forma parte de la lista de su país para el Mundial 2026, anotó el único tanto del partido en el minuto 50, dando a este club londinense el primer título europeo de su historia.

Inglaterra ya había ganado la pasada semana el título en la Europa League, segundo torneo continental, gracias al Aston Villa y puede hacer pleno si el Arsenal supera el sábado al Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones, la competición principal europea.

El Palace, un club modesto acostumbrado a estar a la sombra de los gigantes de la capital británica, consigue así un tercer título en el último año, después de haber levantado la Copa de Inglaterra el pasado mayo, superando al Manchester City, y la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), imponiéndose al Liverpool.

En la recién terminada Premier League, el Crystal Palace firmó un decepcionante 15º puesto. El título en la Conference le permite obtener un boleto para la próxima Europa League.

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- Revancha del destino -

El destino ha sido caprichoso ya que el Palace ya se había clasificado para la Europa League la pasada temporada tras su título en la FA Cup, pero entonces el capital de la entidad estaba controlado por John Textor, que también era dueño del Lyon francés, motivo por el cual la UEFA decidió que los ingleses pasaran a jugar la Conference por las normas que impiden a dos clubes del mismo propietario jugar la misma competición europea.

Textor ya dejó de ser accionista mayoritario del Crystal Palace y el equipo tiene ahora vía libre para pasar al escalón superior.

El título recompensa también la labor del entrenador Oliver Glasner, que ya había hecho campeón de la Europa League al Eintracht Fráncfort alemán en 2022.

Mateta consiguió el gol del título en el 50, aprovechando un rechace en el área tras un zurdazo previo de su compañero Adam Wharton.

El Palace dispuso de las mejores ocasiones y pudo haber ampliado la cuenta, pero el Rayo resistió defensivamente y mantuvo la emoción hasta el final, aunque sin encontrar la fórmula para inquietar de verdad a su rival.

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- España, sin títulos europeos -

Los madrileños se quedaron así con la miel en los labios.

El equipo del barrio obrero de Vallecas no jugaba en las competiciones europeas desde 2001 y tiene como principal trofeo en sus vitrinas el campeonato de la segunda división española, por lo que la ilusión se había disparado con su presencia en esta final.

No pudo levantar un título europeo, pero puede presumir de ser la única presencia de un equipo español en las finales continentales de este curso.

Un entrenador español, eso sí, será campeón de Europa el sábado, Luis Enrique (PSG) o Mikel Arteta (Arsenal).

La Conference League, un torneo que cerró su quinta edición, sigue resistiéndose a los españoles. El año pasado el Betis ya había sido finalista, perdiendo entonces ante otro inglés, el Chelsea.

La próxima temporada, el Rayo no disputará las competiciones europeas al haber sido octavo en la Liga española.

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