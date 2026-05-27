Barcelona refuerza su ataque con el delantero inglés Anthony Gordon

El club azulgrana suma un atacante que ocuparía el espacio dejado por Robert Lewandowski.

España/El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Newcastle para el traspaso del atacante internacional inglés Anthony Gordon al conjunto azulgrana, informaron a AFP fuentes del club catalán, confirmando informaciones de prensa.

El extremo inglés de 25 años, que firmará por las próximas cinco temporadas, será así el primer fichaje del Barça para la próxima campaña.

Gordon llegará para reforzar la línea ofensiva coincidiendo con la salida de su goleador polaco Robert Lewandowski, de 37 años.

La operación de traspaso ascenderá a unos 70 millones de euros (81 millones de dólares) más otros 10 millones (11,6 millones de dólares) en variables, según las mismas fuentes.

La firma del internacional inglés y la oficialización del traspaso debería tener lugar de aquí al fin de semana.

Según la prensa catalana, la llegada de Gordon, un extremo izquierdo que también puede jugar como delantero centro, no cierra la puerta a otros posibles refuerzos ofensivos.

Nacido en Liverpool y formado en el eterno rival, el Everton, el atacante inglés, considerado como una de las mayores promesas de la Premier League, se incorporó al Newcastle en 2023 por unos 50 millones de euros (58 millones de dólares).

Gordon, que tras cerrar su traspaso se unirá a su selección para jugar su primer Mundial, se ha cruzado con el Barça en dos ocasiones durante la última Liga de Campeones, en la que marcó diez goles en doce encuentros.

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