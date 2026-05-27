Penélope Cruz revela el dramático momento que vivió en Cannes: 'iba a morir'

La ganadora del Oscar confesó que llegó a pensar que podía morir luego de recibir una inesperada advertencia médica en pleno rodaje del largometraje.

La actriz española Penélope Cruz sorprendió al público y a la prensa internacional durante el Festival de Cine de Cannes al revelar el delicado episodio de salud que enfrentó mientras filmaba la película La Bola Negra, producción que actualmente compite por la Palma de Oro.

La artista hizo la revelación el pasado 23 de mayo durante una conferencia de prensa realizada después de la proyección oficial de la cinta en el Grand Théâtre Lumière, donde la producción recibió una extensa ovación por parte de los asistentes. En medio de la conversación sobre el proceso creativo y el impacto emocional del proyecto, Cruz decidió compartir la experiencia que marcó profundamente su participación en la película.

Según explicó la actriz, el incidente ocurrió justo antes de grabar una serie de escenas nocturnas en las que debía cantar y bailar interpretando a una artista de cabaret que ofrece espectáculos para soldados. La producción avanzaba normalmente hasta que recibió una información médica que cambió completamente el ambiente del rodaje.

Durante su intervención ante los medios internacionales, Penélope Cruz recordó el momento exacto en el que recibió la noticia. “Y luego, cuando estábamos a punto de salir, me estaba poniendo la peluca y dijeron: ‘Oh, aparentemente tienes un aneurisma cerebral’”, relató la actriz española frente a los asistentes.

La confesión generó impacto inmediato entre los presentes en Cannes, especialmente por la manera en que la intérprete describió el miedo que sintió en ese instante. “Pensé que estaba a punto de morir”, afirmó Cruz al explicar la incertidumbre que experimentó mientras intentaba procesar la advertencia médica en medio de las exigencias de la filmación. Posteriormente agregó: “Esto es algo que fue totalmente surrealista en mi vida”.

A pesar del susto, la actriz señaló que posteriormente recibió autorización médica para continuar trabajando en la película. El diagnóstico inicial no terminó afectando su participación en las grabaciones y pudo completar las escenas musicales y de actuación previstas dentro del cronograma de producción. Sin embargo, reconoció que la experiencia transformó su percepción sobre la vida y la salud.

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La actriz aseguró que, después de superar el episodio, comenzó a valorar de manera distinta su bienestar y la posibilidad de continuar desarrollando su carrera artística. “Pensé, ‘Es un milagro total’”, expresó durante la conferencia en Cannes.

Además, Penélope Cruz destacó el respaldo que recibió del equipo técnico y artístico de La Bola Negra, especialmente por el manejo reservado de la situación mientras avanzaban las grabaciones. La actriz agradeció el apoyo recibido durante el proceso y la manera en que la producción protegió su privacidad en un momento particularmente complejo.

La nueva película cuenta con un elenco internacional integrado por Glenn Close, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Carlos González y el músico Guitarricadelafuente. El proyecto se convirtió en una de las producciones más comentadas del Festival de Cannes gracias a su presencia en la competencia oficial por la Palma de Oro y al reconocimiento obtenido tras su estreno mundial.

El largometraje llegará oficialmente a las salas de cine en España el próximo 2 de octubre bajo la distribución de Elastica Films, mientras continúa consolidando expectativas dentro de la temporada cinematográfica europea.

Paralelamente, la actriz española mantiene una intensa agenda profesional en Hollywood y Europa. Próximamente también participará en The Invite, película dirigida y coprotagonizada por Olivia Wilde, donde compartirá elenco con Seth Rogen y Edward Norton. La producción tiene previsto su estreno internacional el próximo 26 de junio.

Con esta revelación, Penélope Cruz volvió a captar la atención mundial no solo por su trabajo cinematográfico, sino también por la honestidad con la que relató uno de los momentos más difíciles que enfrentó recientemente mientras continuaba trabajando frente a las cámaras.