Decretan detención provisional para dos hombres por homicidio ocurrido en Rana de Oro

Ambos hombres son investigados por su presunta participación en la muerte de una persona que aún no ha sido identificada, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado.

Ciudad de Panamá/Dos hombres permanecerán en detención provisional tras ser vinculados a un caso de homicidio doloso agravado ocurrido el pasado 25 de mayo de 2026 en el sector de Rana de Oro, corregimiento de Pedregal.

La medida fue ordenada a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

Según informó el Ministerio Público, ambos hombres son investigados por su presunta participación en la muerte de una persona que aún no ha sido identificada, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado.

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El caso guarda relación con el hallazgo registrado la mañana de este lunes, cuando un cuerpo totalmente calcinado fue encontrado dentro de una residencia casi abandonada ubicada en Altos de San José, sector de Rana de Oro, luego de que vecinos alertaran sobre un incendio en el inmueble.

Fuentes en el lugar indicaron que, a poca distancia de la vivienda, también fue ubicado un vehículo abandonado, el cual forma parte de las líneas investigativas desarrolladas por las autoridades.

De acuerdo con reportes extraoficiales recopilados en el sitio, el automóvil habría permanecido durante el fin de semana en el área y presuntamente fue visto circulando por sectores de San José y Rana de Oro; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de los imputados ni de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.