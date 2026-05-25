'Se ha perdido el control de las calles': expertos reaccionan tras violento fin de semana

Las autoridades han informado que actualmente permanecen activas unas 120 pandillas de las 180 que existían en 2024.

Panamá/Una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en distintos puntos del país dejó varias víctimas fatales, en medio de una creciente preocupación por los niveles de inseguridad y la actividad de pandillas y grupos del crimen organizado.

La tarde de este domingo, dos hombres fueron asesinados en un ataque armado perpetrado en un bar ubicado en la rotonda de Cabuya, en Tocumen. Una de las víctimas fue identificada con el alias “Mono”, quien, según las autoridades, mantenía un extenso historial delictivo relacionado con delitos contra la vida, seguridad colectiva y posesión ilegal de armas de fuego. La segunda víctima sería, de acuerdo con informes preliminares, una persona en situación de calle.

La violencia también volvió a golpear a la provincia de Colón, tras el asesinato de un joven de 25 años identificado como Alexis Domínguez Castillo, conocido con el alias “Ciro”, durante un ataque armado registrado en el sector de Altos de Los Lagos.

En tanto, en la barriada Princesa Mía II, en Nuevo Chorrillo, distrito de Arraiján, un hombre falleció luego de ser víctima de un ataque armado. Informes preliminares indican que murió en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

Otro hecho violento ocurrió en Panamá Oeste, donde un conductor de plataforma digital murió la noche del pasado viernes 22 de mayo en el cuarto de urgencias, tras recibir múltiples heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

Mientras tanto, en la provincia de Herrera, un ataque armado ocurrido el sábado en las afueras de un local donde se esperaba la presentación del reguesero panameño El Tachi dejó como saldo un hombre muerto y otras dos personas heridas.

Asimismo, en Chitré, sujetos armados llegaron a un sitio cercano al estadio Estadio Rico Cedeño y realizaron múltiples disparos contra un grupo de personas. En el ataque murió un joven de 24 años, quien residía en Alcalde Díaz y había viajado a la provincia para asistir a la actividad.

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Especialistas advierten que estos hechos reflejan un deterioro de la seguridad en el país. El sociólogo José Clemente Lasso señaló que “se ha perdido el control de las calles”, indicando que medidas como los toques de queda buscan recuperar espacios que, según dijo, han sido tomados por estructuras criminales.

Por su parte, el sociólogo Azael Carrera manifestó que, aunque las pandillas y el crimen organizado influyen en la violencia, no son las únicas variables que explican la situación.

“Esas son variables necesarias, pero no suficientes para explicar la dinámica de la violencia. Hay barrios donde existen pandillas y crimen organizado, sin embargo, siguen siendo lugares seguros”, destacó.

Las autoridades han informado que actualmente permanecen activas unas 120 pandillas de las 180 que existían en 2024. Además, sostienen que gran parte de los homicidios registrados en el país guardan relación con el crimen organizado, tomando en cuenta el prontuario de muchas de las víctimas.

Con información de Luis Mendoza