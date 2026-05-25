Trabajadores de ENSA logran nueva convención colectiva tras negociaciones

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá informó que, luego de varias jornadas de negociación, se concretó la firma de una nueva convención colectiva para los trabajadores de ENSA.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA) anunció este lunes la firma de una nueva convención colectiva para los trabajadores de ENSA, resultado de un proceso de negociación que, según la organización, estuvo marcado por jornadas intensas y escenarios de presión.

En un comunicado oficial divulgado el 25 de mayo de 2026, el sindicato señaló que el acuerdo representa una “victoria” para las bases trabajadoras y afirmó que permitirá alcanzar nuevos beneficios, mejores condiciones laborales y mayores garantías para el personal de la empresa distribuidora.

La agrupación destacó que el proceso fue liderado por la actual dirigencia sindical, encabezada por Ariel Muñoz, secretario general de Sitiespa, junto con el equipo negociador.

De acuerdo con el comunicado, durante las conversaciones existieron momentos difíciles, intentos de presión e intimidación, aunque sostienen que finalmente el diálogo permitió alcanzar consensos.

“Los trabajadores hablaron con unidad, y la unidad logró resultados”, expresó el sindicato en el documento.

SITIESPA aseguró que el acuerdo marca una nueva forma de sindicalismo basada en el diálogo y la negociación, manteniendo la defensa de los derechos laborales.

La organización también agradeció el respaldo de las bases trabajadoras y reiteró su compromiso con los colaboradores del sector eléctrico.

Hasta el momento no se han detallado públicamente los puntos específicos, beneficios económicos o cambios laborales incluidos dentro de la nueva convención colectiva.

Tampoco se informó la vigencia del acuerdo ni los impactos operativos que tendrá para la empresa y sus trabajadores.