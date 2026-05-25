EEUU ataca bases de misiles en Irán pese a avances en negociaciones de paz

La situación se complicó aún más luego de que el presidente Donald Trump publicara un mensaje en redes sociales en el que planteó que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos.

Estados Unidos lanzó este lunes ataques contra bases de misiles en el sur de Irán y contra embarcaciones que presuntamente intentaban colocar minas, informó el Comando Central estadounidense, mientras una delegación iraní llegaba a Catar para participar en conversaciones dirigidas a poner fin al conflicto.

“Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes”, declaró Tim Hawkins, portavoz del mando militar estadounidense para Oriente Medio.

El funcionario no ofreció mayores detalles sobre la operación y solo indicó que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes y embarcaciones involucradas en la supuesta colocación de minas.

Los nuevos ataques elevan la tensión en un momento especialmente sensible, debido a que Washington y Teherán intentaban reanudar contactos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz y sostener el frágil alto al fuego que comenzó el 8 de abril.

Trump exige entrega de uranio iraní

La situación se complicó aún más luego de que el presidente Donald Trump publicara un mensaje en redes sociales en el que planteó que Irán entregue su uranio enriquecido a Estados Unidos.

“El uranio enriquecido (‘polvo nuclear’) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser destruido o, preferiblemente, destruido en colaboración con la República Islámica de Irán”, escribió.

Hasta ahora no está claro si esta exigencia forma parte de un posible acuerdo en negociación.

Las conversaciones parecían haber mostrado avances durante las últimas 48 horas, luego de semanas de estancamiento.

Incluso una delegación iraní integrada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; el canciller Abás Araqchi y el gobernador del Banco Central arribó a Doha, Catar, para participar en reuniones diplomáticas.

Trump endurece condiciones para un pacto regional

Horas antes de los ataques, Trump también había elevado la presión diplomática al solicitar que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Egipto, Turquía, Baréin y Jordania se adhieran a los Acuerdos de Abraham.

Estos acuerdos, impulsados en 2020, permitieron la normalización de relaciones entre varios países árabes e Israel.

Hasta el momento, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán forman parte de dichos acuerdos. Sin embargo, países como Arabia Saudita, además de Siria y Líbano, se mantienen fuera del proceso.

Una fuente saudí citada por Al Arabiya reiteró que la posición de Riad no ha cambiado.

“Debe existir un camino irreversible hacia un Estado palestino”, señaló.

Caída del petróleo y dudas sobre acuerdo

Las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien sugirió que podría alcanzarse un acuerdo durante la jornada, provocaron una caída en los precios internacionales del crudo.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cayó 5,46% durante operaciones en Asia y se ubicó en 91,33 dólares por barril, pese a conocerse posteriormente los nuevos ataques.

Mientras tanto, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, pidió cautela frente a las expectativas de una resolución rápida.

“Es correcto decir que hemos llegado a conclusiones sobre gran parte de los temas en discusión, pero nadie puede afirmar que la firma de un acuerdo sea inminente”, indicó.

Netanyahu promete intensificar ofensiva contra Hezbolá

El conflicto también se tensó por las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que Israel intensificará su ofensiva hasta “aplastar” a Hezbolá, organización respaldada por Irán y activa en Líbano.

La advertencia llegó después de nuevos ataques que dejaron tres muertos, según reportes de la agencia libanesa ANI.

“He ordenado una aceleración aún mayor de nuestras operaciones”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

La guerra ha tenido un fuerte impacto regional y económico, dejando miles de víctimas, especialmente en Irán y Líbano, mientras continúan las acusaciones mutuas por violaciones a las treguas alcanzadas en distintos frentes.