Mundial 2026 | Édgar Yoel Bárcenas: Conoce más del polivalente 'Yobar' y su trayectoria profesional

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Panamá/Édgar Yoel Bárcenas atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera profesional luego de finalizar su vínculo con Mazatlán FC, club mexicano que además dejará de existir tras los recientes cambios estructurales dentro de la Liga MX.

El atacante panameño queda ahora como agente libre, mientras analiza su próximo destino de cara a una etapa importante tanto a nivel de clubes como con la Selección de Panamá.

Perfil de Édgar Yoel Bárcenas

Nombre completo: Édgar Yoel Bárcenas

Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1993

23 de octubre de 1993 Edad: 32 años

32 años Altura: 1,78 metros

1,78 metros Posición: Extremo

Último club: Mazatlán FC

Mazatlán FC Valor de mercado: 650 mil euros , según Transfermarkt

, según Transfermarkt Partidos con Panamá: 100 encuentros internacionales

Goles con Panamá: 9 goles

Historial de clubes

Árabe Unido II 🇵🇦

🇵🇦 Árabe Unido 🇵🇦

🇵🇦 RNK Split 🇭🇷 (cesión)

🇭🇷 (cesión) Cafetaleros de Tapachula 🇲🇽 (cesión)

🇲🇽 (cesión) Club Tijuana 🇲🇽

🇲🇽 Real Oviedo 🇪🇸 (cesión)

🇪🇸 (cesión) Girona FC 🇪🇸 (cesión)

🇪🇸 (cesión) CD Leganés 🇪🇸 (cesión)

🇪🇸 (cesión) Mazatlán FC 🇲🇽

El futbolista surgió de las categorías inferiores de Árabe Unido y posteriormente inició su recorrido internacional con una experiencia en Croacia junto al RNK Split. Más adelante tuvo paso por el fútbol mexicano y español, ligas donde logró consolidar su nombre gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad ofensiva.

Durante su carrera europea vistió las camisetas de Real Oviedo, Girona FC y CD Leganés, acumulando experiencia en el competitivo fútbol español.

En la Selección de Panamá, Yoel Bárcenas se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la última década. Con 100 partidos internacionales y 9 goles, el extremo canalero ha sido protagonista en procesos mundialistas, Copa Oro y eliminatorias, destacándose por su velocidad y aporte ofensivo.

A sus 32 años, el atacante panameño se encuentra evaluando nuevas oportunidades para continuar su carrera profesional, mientras sigue siendo una pieza de experiencia dentro del grupo dirigido por Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.