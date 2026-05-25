¡Temperaturas al límite! Sensación térmica supera los 41 °C en Panamá

Las autoridades meteorológicas prevén que estas sensaciones de calor continúen debido a los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Ciudad de Panama/Fogaje, humedad y calor son algunas de las palabras más repetidas en las conversaciones diarias de los panameños ante las elevadas temperaturas que en las últimas semanas han incrementado considerablemente la sensación térmica en distintas regiones del país.

“Insoportable, no se soporta el calor”, expresó una ciudadana ante las intensas condiciones climáticas que afectan a la población.

Las altas temperaturas son tan intensas que, para algunas personas, ni siquiera el uso de abanicos representa un alivio suficiente frente al sofocante ambiente.

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De acuerdo con registros del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), estas condiciones se han mantenido de manera consecutiva desde el pasado 8 de mayo, alcanzando en varios momentos temperaturas superiores a los 34 ºC.

La directora nacional de Climatología del Imhpa, Alceli Lau, explicó que el punto más crítico de calor durante la semana pasada se registró el 19 de mayo, alrededor de las 2:00 de la tarde, en Río Grande, provincia de Coclé.

“El valor máximo de temperatura registrada ocurrió en Río Grande, provincia de Coclé, con un valor superior a los 37 °C, que si se combina con la humedad que había en el momento, nos da una sensación térmica superior a los 41 °C, lo cual cae en una categoría de peligro”, señaló Lau.

La especialista también indicó que, actualmente, la temperatura promedio en gran parte del país ronda los 34 ºC.

Ante este panorama, expertos recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación, además de mantenerse hidratados constantemente para prevenir afectaciones a la salud.

Las autoridades meteorológicas prevén que estas sensaciones de calor continúen debido a los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

Con información de Jorge Quirós