Operación Barú deja aprehendidos por presunto robo y traslado ilegal de vehículos hacia Costa Rica

Estas diligencias permitieron la aprehensión de tres personas y el decomiso de más de 190 indicios, entre ellos teléfonos celulares y artículos prohibidos.

Chiriquí/La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de varias personas durante el desarrollo de la Operación Barú, un operativo realizado en la provincia de Chiriquí y otras regiones del país, contra una presunta organización dedicada al hurto y robo de vehículos que posteriormente eran trasladados hacia Costa Rica.

Las diligencias se llevaron a cabo de manera coordinada con el Ministerio Público como parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.

De acuerdo con Roberto Monterrey, jefe de la zona policial de Chiriquí, la primera fase de la Operación Barú inició a principios de este año en Chiriquí, con allanamientos en los distritos de Alanje, Bugaba y David, además del centro penitenciario de la provincia.

“Se dio inicio a principios de año en la provincia de Chiriquí a la fase uno de la operación Barú. Se realizaron allanamientos en lo que es el distrito de Alanje, Bugaba y David, así como en el centro penitenciario de Chiriquí. En la fase dos se realizan allanamientos en la provincia de Panamá y Panamá Oeste”, detalló Monterrey.

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Según las autoridades, estas diligencias permitieron la aprehensión de tres personas y el decomiso de más de 190 indicios, entre ellos teléfonos celulares y artículos prohibidos. Además, se investiga la posible vinculación de dos personas que ya permanecían detenidas en el centro penitenciario de Chiriquí.

La Policía Nacional indicó que las labores de investigación e inteligencia continúan desarrollándose, al igual que otros allanamientos, con el objetivo de desarticular de manera efectiva esta presunta organización criminal.

Con información de Demetrio Ábrego