Mundial 2026 | Roderick Miller: Conoce más del defensor panameño, perfil y trayectoria

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Panamá/Roderick Miller ha sabido adaptarse al fútbol internacional principalmente en ligas en países no convencionales como en Irak, Azerbayán y Kazajistán.

Nombre completo: Roderick Alonso Miller Molina

Fecha de nacimiento: 3 de abril de 1992 (34 años)

Lugar de nacimiento: Ciudad de Panamá, Panamá

Posición: Defensor

Carrera Profesional

San Francisco FC (Panamá)

Inicio de carrera: Roderick Miller comenzó su carrera profesional con el San Francisco FC, uno de los clubes más importantes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Su desempeño en el club le permitió destacarse como un defensor sólido y prometedor.

Mérida FC (México)

Desempeño: Miller se trasladó al fútbol mexicano para unirse al Mérida FC, donde adquirió experiencia internacional y mejoró sus habilidades defensivas.

Atlético Nacional (Colombia)

Impacto: En Colombia, jugó para el Atlético Nacional, uno de los clubes más prestigiosos del país. Durante su tiempo en el equipo, Miller ganó varios títulos, incluyendo la Copa Libertadores, lo que consolidó su reputación a nivel continental.

Feirense (Portugal)

Desempeño: En Portugal, Miller militó en el Feirense, donde continuó desarrollando su capacidad como defensor en la liga portuguesa.

Okzhetpes (Kazajistán)

Desempeño: Miller tuvo una breve etapa en el fútbol de Kazajistán con el Okzhetpes, donde aportó su experiencia y solidez defensiva.

Carlos Stein (Perú)

Desempeño: En Perú, jugó para el Carlos Stein, enfrentándose a nuevos desafíos en el fútbol sudamericano.

Al Quwa Al Jawiya (Irak)

Desempeño: Miller se trasladó a Irak para unirse al Al Quwa Al Jawiya, contribuyendo con su experiencia en un contexto futbolístico diferente.

Al Mina'a SC (Irak)

Desempeño: Continuó su carrera en Irak jugando para el Al Mina'a SC, demostrando su adaptabilidad y profesionalismo.

Turan Tovuz (Azerbaiyán)

Selección Nacional de Panamá

Debut: Miller debutó con la selección nacional de Panamá en 2011.

Miller debutó con la selección nacional de Panamá en 2011. Partidos Jugados: Ha jugado 47 partidos con la selección.

Ha jugado 47 partidos con la selección. Goles: Ha anotado 2 goles con la selección nacional.

Estilo de Juego

Roderick Miller es conocido por su solidez defensiva, buen posicionamiento y capacidad para leer el juego. Su experiencia en diversos países y ligas le ha permitido adaptarse a diferentes estilos de juego y mejorar su técnica y táctica. Es un defensor central confiable, capaz de liderar la línea defensiva y aportar seguridad al equipo.