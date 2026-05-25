Mundial 2026 | Aníbal Godoy el capitán de la selección de Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Aníbal Godoy es uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Selección de Panamá. Con experiencia en ligas de América y Europa, el mediocampista canalero se ha consolidado como un líder dentro y fuera del terreno de juego, siendo pieza clave en varios procesos mundialistas y uno de los jugadores con más partidos disputados con la camiseta nacional.

Perfil de Aníbal Godoy

Nombre completo: Aníbal Godoy

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1990

10 de febrero de 1990 Edad: 36 años

36 años Altura: 1,83 metros

1,83 metros Posición: Mediocampista

Club actual: San Diego FC

San Diego FC Valor de mercado: 100 mil euros , según Transfermarkt

, según Transfermarkt Partidos con Panamá: 157 encuentros internacionales

Goles con Panamá: 4 goles

Historial de clubes

Chepo FC

Godoy Cruz (cesión)

(cesión) Budapest Honvéd

San Jose Earthquakes

Nashville SC

San Diego FC

El volante inició su carrera profesional con Chepo FC antes de tener una experiencia en el fútbol argentino con Godoy Cruz. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo con Budapest Honvéd FC, donde comenzó a consolidar su carrera internacional.

En 2015 llegó a la Major League Soccer con San Jose Earthquakes y años más tarde continuó su trayectoria en Nashville SC. Desde diciembre de 2024 forma parte de San Diego FC, club con el que afronta una nueva etapa en la MLS.

Con la Selección de Panamá, Aníbal Godoy se ha convertido en uno de los referentes históricos del combinado nacional. Su liderazgo, experiencia y capacidad para manejar el mediocampo lo mantienen como una pieza importante dentro del proceso dirigido por Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.