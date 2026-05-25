Mundial 2026 | Cristian Martínez: Trayectoria y perfil del 'fulo' figura clave en la selección de Panamá
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Cristian Martínez se ha consolidado como uno de los mediocampistas más experimentados de la Selección de Panamá gracias a su recorrido internacional y regularidad en distintas ligas. El volante canalero ha desarrollado gran parte de su carrera fuera del país, acumulando experiencia en Estados Unidos, España, Venezuela, Arabia Saudita e Israel.
Perfil de Cristian Martínez
- Nombre completo: Cristian Martínez
- Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1997
- Edad: 29 años
- Altura: 1,70 metros
- Posición: Mediocampista
- Club actual: Ironi Kiryat Shmona
- Valor de mercado: 750 mil euros, según Transfermarkt
- Partidos con Panamá: 63 encuentros internacionales
- Goles con Panamá: 2 goles
Historial de clubes
- Chorrillo FC 🇵🇦
- Columbus Crew 🇺🇸
- Pittsburgh Riverhounds 🇺🇸 (cesión)
- FC Cincinnati 🇺🇸 (cesión)
- Chicago Fire 🇺🇸
- Las Vegas Lights 🇺🇸 (cesión)
- Cádiz CF 🇪🇸
- Recreativo Granada 🇪🇸 (cesión)
- Cádiz CF B 🇪🇸
- Plaza Amador 🇵🇦
- Monagas SC 🇻🇪 (cesión)
- Najran SC 🇸🇦
- Al-Jandal 🇸🇦 (cesión)
- Ironi Kiryat Shmona 🇮🇱
El mediocampista inició su carrera profesional con Chorrillo FC antes de dar el salto muy joven al fútbol de Estados Unidos con Columbus Crew. Posteriormente pasó por varias experiencias en la MLS y divisiones inferiores estadounidenses, consolidando su crecimiento competitivo.
Su carrera también lo llevó al fútbol español con Cádiz CF y el filial gaditano, además de experiencias en Venezuela y Arabia Saudita. En 2025 fue fichado de manera definitiva por Ironi Kiryat Shmona, club de la primera división de Israel.
Con la Selección de Panamá, Cristian Martínez ha sido una pieza habitual dentro del mediocampo gracias a su intensidad, recuperación de balón y despliegue físico. Su experiencia internacional lo mantiene como una alternativa importante para el técnico Thomas Christiansen de cara al Mundial 2026.