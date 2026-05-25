Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla: Conoce más del 'coco', perfil y trayectoria

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Adalberto Carrasquilla se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol panameño en la actualidad. El mediocampista canalero ha construido una carrera ascendente gracias a su calidad técnica, visión de juego y liderazgo en el mediocampo, convirtiéndose en pieza fundamental tanto en su club como en la Selección de Panamá.

Perfil de Adalberto Carrasquilla

Nombre completo: Adalberto Carrasquilla

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1998

28 de noviembre de 1998 Edad: 27 años

27 años Altura: 1,71 metros

1,71 metros Posición: Mediocampista

Club actual: Pumas UNAM

Pumas UNAM Valor de mercado: 4 millones de euros , según Transfermarkt

, según Transfermarkt Partidos con Panamá: 72 encuentros internacionales

Goles con Panamá: 3 goles

Historial de clubes

Tauro FC

FC Cartagena

Houston Dynamo

Pumas UNAM

El volante comenzó su carrera profesional con Tauro FC y rápidamente llamó la atención por su talento en el mediocampo. En 2019 dio el salto al fútbol europeo tras ser cedido al FC Cartagena, club que posteriormente adquirió sus derechos deportivos.

Su crecimiento internacional continuó en la Major League Soccer con Houston Dynamo, donde se consolidó como uno de los mediocampistas más destacados del equipo estadounidense y ganó reconocimiento en la región de Concacaf.

En enero de 2025 fue fichado por Pumas UNAM por una cifra cercana a los 3,4 millones de euros, convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes para un futbolista panameño en los últimos años.

Con la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla es considerado uno de los líderes de la generación actual. Su capacidad para manejar los tiempos del partido, recuperar balones y generar juego ofensivo lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema de Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026.