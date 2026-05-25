Mundial 2026 | Martín Krug: El futuro en la zaga de la selección de Panamá

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Martín Krug / Foto: FPF

Panamá/Martín Krug es una de las jóvenes promesas panameñas que comienza a abrirse camino en el fútbol español. El defensor, que forma parte de la estructura del Levante UD, destaca por su presencia física, proyección defensiva y crecimiento dentro de las categorías formativas del club valenciano.

Perfil de Martín Krug

  • Nombre completo: Martín Krug
  • Fecha de nacimiento: 9 de julio de 2006
  • Edad: 19 años
  • Altura: 1,92 metros
  • Posición: Defensa
  • Club actual: Atlético Levante
  • Valor de mercado: 50 mil euros, según Transfermarkt

Historial de clubes

  • LUD Academy
  • Levante UD Fútbol Base
  • Levante Juvenil A
  • Atlético Levante

El joven defensor ha desarrollado prácticamente toda su formación dentro de la cantera del Levante UD, avanzando progresivamente en cada categoría del club español. Durante la temporada 2024/25 dio el salto desde el Juvenil A hacia el filial, Atlético Levante, considerado un paso importante en su proceso de crecimiento profesional.

Gracias a su estatura de 1,92 metros, Martín Krug sobresale en el juego aéreo y en las labores defensivas, características que lo convierten en un futbolista con proyección a futuro. Su evolución en el fútbol español también lo mantiene en el radar de las categorías juveniles de la Selección de Panamá, pensando en los próximos procesos internacionales.

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