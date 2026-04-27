Panamá inaugura nuevo edificio aduanero en Río Sereno para fortalecer control fronterizo

Este proyecto se enmarca en una iniciativa más amplia que busca modernizar el sistema migratorio y aduanero.

Chiriquí/La Autoridad Nacional de Aduanas recibió oficialmente el nuevo Edificio Administrativo y Centro de Alojamiento del puesto fronterizo de Río Sereno, en la provincia de Chiriquí, como parte de una obra estratégica orientada a fortalecer la conectividad y la gestión aduanera entre Panamá y Costa Rica.

La infraestructura forma parte del Programa de Integración Logística Aduanera (PILA) y contempla oficinas administrativas, así como áreas de alojamiento y descanso destinadas al personal asignado a la cabecera única yuxtapuesta ubicada en Sabalito, Costa Rica.

Este proyecto se enmarca en una iniciativa más amplia que busca modernizar el sistema migratorio y aduanero.

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El PILA, tras enfrentar retrasos significativos, avanza con el objetivo de facilitar el intercambio comercial y el tránsito de pasajeros entre ambos países, reduciendo los tiempos de cruce fronterizo, fortaleciendo la seguridad y optimizando la recaudación fiscal. Además, apunta a disminuir los costos de transacción, consolidando un sistema logístico-aduanero más eficiente y actualizado.

El programa es financiado mediante un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se alinea con la estrategia de Gestión Coordinada de Fronteras impulsada por la Organización Mundial de Aduanas.

Esta iniciativa contempla la modernización de procesos, tecnología, infraestructura y equipos de control fiscal y parafiscal en los tres principales pasos fronterizos con Costa Rica: Paso Canoas, Guabito y Río Sereno.