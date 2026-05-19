Meduca apuesta por el talento estudiantil con la creación de 46 nuevas bandas de música

La estrategia de distribución también contempla recursos dirigidos a facilitar la iniciación musical de estudiantes más pequeños y promover una participación inclusiva.

La música comenzará a sonar en más escuelas del país. El Ministerio de Educación (Meduca) entregó instrumentos musicales a 171 centros educativos, una iniciativa que permitirá conformar 46 nuevas bandas de música y ampliar los espacios artísticos para cientos de estudiantes en distintas regiones del país.

La entrega se realizó durante un acto celebrado en la sede del ministerio, donde participaron delegaciones estudiantiles beneficiadas con el programa y que próximamente formarán parte de sus propias agrupaciones musicales.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que esta iniciativa busca fortalecer el talento, la disciplina y las oportunidades para los estudiantes panameños.

“Los alumnos que participan en estos espacios desarrollan conocimientos, habilidades y destrezas de forma dinámica, al tiempo que fortalecen valores como el compromiso, la responsabilidad y el compañerismo”, destacó.

Entre los planteles beneficiados figuran la escuela José del Carmen Mejía, el C.E.B.G. Adelaida Herrera y la escuela Domingo Romero, cuyos estudiantes manifestaron entusiasmo por integrarse a las nuevas bandas escolares.

Por su parte, el director nacional de Asuntos Estudiantiles del Meduca, Irving Rodríguez, indicó que la iniciativa ha sido bien recibida por docentes y padres de familia, quienes ven en la música una herramienta para impulsar el desarrollo integral de los jóvenes.

Según explicó, cada instrumento entregado representa una oportunidad para descubrir talentos y potenciar habilidades artísticas, sociales y académicas.

La estrategia de distribución también contempla recursos dirigidos a facilitar la iniciación musical de estudiantes más pequeños y promover una participación inclusiva.

Entre los implementos entregados se encuentran panderetas, maracas, cajas tonales, metalófonos y tubos sonoros, materiales pedagógicos que permitirán a los estudiantes explorar nuevas formas de aprendizaje a través de la música.

Para estudiantes como Alexa Bristán, del centro educativo José del Carmen Mejía, esta oportunidad representa la posibilidad de aprender música y desarrollar nuevas habilidades junto a sus compañeros.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Meduca para reforzar la educación artística y ampliar los espacios de participación estudiantil en las escuelas del país.