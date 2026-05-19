¡Dengue sigue en aumento! Reportan más de 2 mil casos y siete defunciones
La mayoría de los pacientes presentan cuadros sin signos de alarma, con 2,055 casos registrados.
Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), mediante el Departamento de Epidemiología, informó que Panamá acumula 2,345 casos de dengue hasta la semana epidemiológica N.° 17, correspondiente del 26 de abril al 2 de mayo de 2026.
Según el reporte oficial, la mayoría de los pacientes presentan cuadros sin signos de alarma, con 2,055 casos registrados. Sin embargo, también se contabilizan 276 personas con signos de alarma y 14 casos catalogados como dengue grave.
Las autoridades sanitarias detallaron que la Región Metropolitana mantiene la mayor cantidad de contagios a nivel nacional.
- Región Metropolitana: 608 casos
- Colón: 397 casos
- Bocas del Toro: 242 casos
- San Miguelito: 223 casos
- Panamá Oeste: 210 casos
- Panamá Este: 181 casos
- Herrera: 112 casos
- Panamá Norte: 112 casos
- Chiriquí: 97 casos
- Los Santos: 50 casos
- Veraguas: 35 casos
- Comarca Kuna Yala: 32 casos
- Coclé: 25 casos
- Darién: 13 casos
- Ngäbe-Buglé: 8 casos
El informe epidemiológico también refleja que actualmente hay 292 personas hospitalizadas a causa de esta enfermedad.
En cuanto a las defunciones, el Minsa confirmó siete fallecimientos relacionados con dengue en lo que va del año, distribuidos en las siguientes provincias:
- Bocas del Toro (3)
- Los Santos (2)
- Coclé (1)
- Colón (1)
La entidad explicó además que la tasa de incidencia nacional se ubica en 49.7 casos por cada 100 mil habitantes, siendo las personas entre 25 y 34 años el grupo con mayor afectación.
Por otro lado, los corregimientos con más contagios registrados hasta la fecha son:
- Tocumen: 163 casos
- 24 de Diciembre: 91 casos
- Puerto Pilón: 88 casos
- Veracruz: 83 casos
- Belisario Frías: 73 casos
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El Ministerio de Salud reiteró que continúa reforzando los operativos de fumigación, control de vectores y promoción de la salud en diferentes puntos del país para disminuir la propagación del mosquito Aedes aegypti.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios y tapar los tanques de almacenamiento, ya que estas acciones son fundamentales para evitar criaderos.
Principales síntomas del dengue
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Malestar general
- Dolores musculares
- Dolor ocular
Las autoridades también recomendaron evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante cualquier sospecha de dengue o presencia de signos de alarma.