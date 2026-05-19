¡Dengue sigue en aumento! Reportan más de 2 mil casos y siete defunciones

La mayoría de los pacientes presentan cuadros sin signos de alarma, con 2,055 casos registrados.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), mediante el Departamento de Epidemiología, informó que Panamá acumula 2,345 casos de dengue hasta la semana epidemiológica N.° 17, correspondiente del 26 de abril al 2 de mayo de 2026.

Según el reporte oficial, la mayoría de los pacientes presentan cuadros sin signos de alarma, con 2,055 casos registrados. Sin embargo, también se contabilizan 276 personas con signos de alarma y 14 casos catalogados como dengue grave.

Las autoridades sanitarias detallaron que la Región Metropolitana mantiene la mayor cantidad de contagios a nivel nacional.

Región Metropolitana: 608 casos

Colón: 397 casos

Bocas del Toro: 242 casos

San Miguelito: 223 casos

Panamá Oeste: 210 casos

Panamá Este: 181 casos

Herrera: 112 casos

Panamá Norte: 112 casos

Chiriquí: 97 casos

Los Santos: 50 casos

Veraguas: 35 casos

Comarca Kuna Yala: 32 casos

Coclé: 25 casos

Darién: 13 casos

Ngäbe-Buglé: 8 casos

El informe epidemiológico también refleja que actualmente hay 292 personas hospitalizadas a causa de esta enfermedad.

En cuanto a las defunciones, el Minsa confirmó siete fallecimientos relacionados con dengue en lo que va del año, distribuidos en las siguientes provincias:

Bocas del Toro (3)

Los Santos (2)

Coclé (1)

Colón (1)

La entidad explicó además que la tasa de incidencia nacional se ubica en 49.7 casos por cada 100 mil habitantes, siendo las personas entre 25 y 34 años el grupo con mayor afectación.

Por otro lado, los corregimientos con más contagios registrados hasta la fecha son:

Tocumen: 163 casos

24 de Diciembre: 91 casos

Puerto Pilón: 88 casos

Veracruz: 83 casos

Belisario Frías: 73 casos

🔗Te puede interesar: Dengue aumenta en Panamá: más de 2,000 contagios y seis muertes en lo que va del año

El Ministerio de Salud reiteró que continúa reforzando los operativos de fumigación, control de vectores y promoción de la salud en diferentes puntos del país para disminuir la propagación del mosquito Aedes aegypti.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios y tapar los tanques de almacenamiento, ya que estas acciones son fundamentales para evitar criaderos.

Principales síntomas del dengue

Fiebre

Dolor de cabeza

Malestar general

Dolores musculares

Dolor ocular

Las autoridades también recomendaron evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante cualquier sospecha de dengue o presencia de signos de alarma.