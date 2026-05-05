Dengue aumenta en Panamá: más de 2,000 contagios y seis muertes en lo que va del año

La Región Metropolitana encabeza la lista con 540 casos, seguida por Colón con 331. También destacan San Miguelito 198, Bocas del Toro 197, Panamá Oeste 176 y Panamá Este 153.

Panamá/Panamá acumula 2,035 casos de dengue en lo que va del año, según el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa), que abarca hasta la semana epidemiológica No. 14, correspondiente del 5 al 11 de abril de 2026. La cifra mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que insisten en reforzar las medidas de prevención ante una enfermedad que sigue expandiéndose de forma sostenida en distintas regiones del país.

Del total de casos registrados, 1,784 corresponden a pacientes sin signos de alarma, mientras que 238 presentan síntomas que requieren mayor vigilancia médica. Además, se han confirmado 13 casos de dengue grave, la forma más peligrosa de la enfermedad.

El reporte epidemiológico revela una distribución desigual de los contagios. La Región Metropolitana encabeza la lista con 540 casos, seguida por Colón con 331. También destacan San Miguelito 198, Bocas del Toro 197, Panamá Oeste 176 y Panamá Este 153. En menor medida, pero igualmente relevantes, figuran Herrera 108, Panamá Norte 94, Chiriquí 82, Los Santos 48, Veraguas 33, la comarca Kuna Yala 32, Coclé 22, Darién 13 y la comarca Ngäbe Buglé 8.

En cuanto a la presión sobre el sistema de salud, el informe señala que 248 personas permanecen hospitalizadas por complicaciones asociadas al virus. A esto se suman seis defunciones acumuladas en lo que va del año: tres en Bocas del Toro, dos en Los Santos y una en Coclé.

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La tasa de incidencia nacional se sitúa en 38.0 casos por cada 100 mil habitantes, un indicador que refleja el alcance de la enfermedad en la población. Sin embargo, el impacto no es homogéneo: el grupo más afectado es el de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, con una tasa de 61.2 casos por cada 100 mil habitantes.

A nivel más localizado, algunos corregimientos concentran la mayor cantidad de contagios. Tocumen lidera con 146 casos, seguido por 24 de Diciembre 83 y Belisario Frías 68. También figuran Puerto Pilón 67, Veracruz 66, Las Garzas 64, Cristóbal 57 y Cristóbal Este 49, estos dos últimos en la provincia de Colón.

Mientras los casos continúan en aumento, el Minsa asegura que mantiene operativos activos en todo el país a través de equipos de control de vectores y campañas de promoción de la salud. No obstante, el control de la enfermedad sigue dependiendo en gran medida de acciones básicas dentro de los hogares.

Las autoridades reiteran que la eliminación de criaderos del mosquito transmisor es clave para frenar la propagación. Entre las recomendaciones se incluye desechar recipientes en desuso que acumulen agua, como: latas, botellas y neumáticos, mantener tapados los depósitos de agua y limpiar regularmente los alrededores de las viviendas.

El dengue, una enfermedad que cada año pone a prueba al sistema sanitario, se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Ante estos síntomas, las autoridades advierten sobre el riesgo de la automedicación y recomiendan acudir a un centro de salud, especialmente si aparecen signos de alarma.

El avance de los casos en las primeras semanas del año confirma que el dengue sigue siendo un problema persistente, en el que la respuesta institucional y la responsabilidad ciudadana continúan siendo factores decisivos.