Ordenan detención provisional de hombre acusado de amenazar y agredir a su madre en Chiriquí

El acusado llegaba reiteradamente a la residencia de la víctima para exigirle dinero bajo presión y violencia psicológica.

Chiriquí/Un hombre fue enviado a detención provisional en la provincia de Chiriquí, luego de que el Ministerio Público le imputara cargos por presunta violencia doméstica psicológica, hostigamiento y quebrantamiento de medidas de protección, en perjuicio de su propia madre.

La decisión fue tomada durante una audiencia de control, en la que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó elementos de convicción que, según el juez de garantías, vinculan al imputado con una serie de episodios de amenazas e intimidación ocurridos desde febrero de 2026 hasta la actualidad.

De acuerdo con la investigación, el acusado llegaba reiteradamente a la residencia de la víctima para exigirle dinero bajo presión y violencia psicológica. Durante esos encuentros, presuntamente amenazaba con atentar contra la vida de su madre y de una hermana si no accedían a sus exigencias.

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Las autoridades indicaron que previamente se había dictado una orden de alejamiento a favor de la víctima como medida de protección. Sin embargo, el hombre habría incumplido esa disposición judicial, manteniendo los actos de hostigamiento.

Tras valorar los riesgos para la seguridad de la víctima y sus familiares, el juez ordenó la detención provisional del imputado mientras avanzan las investigaciones del caso.

El Ministerio Público mantiene abierta la causa penal y continuará con las diligencias correspondientes.

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