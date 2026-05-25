Lizzo desmiente rumores sobre Taylor Swift y aclara la polémica en redes sociales

La artista respondió públicamente a los rumores que la relacionaban con supuestos comentarios negativos hacia su colega, luego de que una conversación viral en redes sociales generara polémica.

La polémica comenzó en la plataforma X, donde distintos usuarios asociaron cifras de reproducciones musicales y recientes lanzamientos discográficos con interpretaciones sobre una presunta rivalidad entre las dos estrellas de la industria pop.

El intercambio digital tomó fuerza el pasado 22 de mayo, cuando un usuario compartió un mensaje acompañado de imágenes del videoclip de STFU. A partir de esa publicación, otra cuenta insinuó que supuestas declaraciones de Lizzo contra Taylor Swift habrían influido negativamente en el rendimiento comercial de algunos de sus proyectos musicales. La conversación se expandió rápidamente entre fanáticos y usuarios de redes sociales, alimentando comentarios sobre una posible tensión entre ambas intérpretes.

Ante la viralización del tema, la cantante estadounidense decidió intervenir directamente para aclarar la situación. Desde su cuenta oficial, Lizzo rechazó categóricamente haber realizado comentarios ofensivos o despectivos hacia Swift y cuestionó la manera en que ciertos mensajes fueron interpretados por los internautas. La artista escribió: “¿Alguien puede explicar qué significa esto? ¿Estás bien? Para empezar, nunca he hablado mal de Taylor Swift. Además, mientras estamos en el tema, nunca he hablado mal de ningún artista. Solo porque mencioné a un artista por su nombre no significa que esté hablando mal de alguien; maduren, por favor”.

Las declaraciones de Lizzo generaron una fuerte reacción entre sus seguidores y volvieron a posicionar su nombre dentro de las principales tendencias relacionadas con la música pop internacional. La situación también puso nuevamente bajo análisis la forma en que las redes sociales amplifican rumores y transforman comentarios aislados en debates virales sobre celebridades.

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Tanto Lizzo como Taylor Swift han construido carreras musicales caracterizadas por letras inspiradas en experiencias personales, relaciones sentimentales y situaciones de la vida cotidiana. Esa coincidencia artística ha sido mencionada anteriormente por la intérprete de "Truth Hurts", quien en distintas entrevistas ha explicado cómo utiliza episodios reales como punto de partida para escribir canciones.

En una conversación previa, la cantante habló sobre la manera en que aborda los temas relacionados con sus exparejas y experiencias emocionales dentro de sus composiciones. Durante esa entrevista afirmó: “No suelo hablar mal de la personalidad de mis ex, simplemente digo lo que hicieron Les digo: ‘Es buena persona, pero esto es lo que hizo. ¿Estoy exagerando?’. Y me responden: ‘No estás exagerando, no estás exagerando’”. Con esas palabras, la artista dejó claro que su enfoque creativo se centra en narrar vivencias desde su perspectiva personal, sin convertir sus canciones en ataques directos hacia otras personas.

La relación entre Lizzo y Taylor Swift ya había sido tema de conversación pública anteriormente. En 2022, durante una participación en el programa radial The Breakfast Club, la intérprete hizo referencia a la cantante de Cruel Summer en tono humorístico mientras hablaba sobre composición musical. En ese espacio comentó: “Soy la Taylor Swift negra”, una frase que rápidamente circuló en redes sociales y medios de entretenimiento.

La cantante explicó entonces que ambas artistas comparten una forma similar de escribir canciones basadas en experiencias reales y emociones personales. También señaló que muchas de sus letras nacen de situaciones cotidianas y recuerdos relacionados con vínculos sentimentales, una característica que ha marcado gran parte de su catálogo musical.

Mientras la controversia continúa generando reacciones entre seguidores de ambas figuras de la industria musical, Taylor Swift no ha emitido comentarios oficiales sobre la situación. Sin embargo, las declaraciones de Lizzo buscaron frenar las especulaciones y aclarar que no existe ningún conflicto público entre ellas. El episodio vuelve a evidenciar cómo las conversaciones virales pueden transformar referencias informales en controversias mediáticas de gran alcance dentro del entretenimiento internacional.