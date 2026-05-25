Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla: Actualidad de la lesión del panameño

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La situación física de Adalberto Carrasquilla continúa siendo seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico de la selección de Panamá como por la afición, luego de la lesión sufrida durante la final de la Liga MX entre Pumas UNAM y Cruz Azul, compromiso que terminó con victoria 2-1 para Cruz Azul.

De acuerdo con la información del periodista Ricardo Icaza, de Somos La Sele y TVMAX Deportes, el mediocampista panameño llegará este martes a Panamá, tal como estaba previsto por el cuerpo técnico de la selección nacional. La intención es que el jugador inicie de inmediato su proceso de recuperación bajo la supervisión del equipo médico y de fisioterapia de la selección, pensando en su puesta a punto rumbo al Mundial 2026.

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Según el reporte, Carrasquilla no realizará el viaje a Brasil junto al resto de la delegación panameña para el amistoso programado en territorio sudamericano. El volante permanecerá en Panamá trabajando específicamente en su rehabilitación, acompañado por parte del staff de fisioterapeutas, buscando acelerar su recuperación sin comprometer su estado físico.

La lesión del futbolista encendió las alarmas luego de que abandonara la final con visibles gestos de dolor. Incluso, distintas imágenes de la transmisión mostraron al jugador conversando con el cuerpo médico de Pumas tras una caída durante el encuentro, situación que generó preocupación por tratarse de una de las principales figuras de la selección dirigida por Thomas Christiansen.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la evolución de Adalberto Carrasquilla se convierte en uno de los temas más importantes para Panamá. El mediocampista ha sido pieza clave en el funcionamiento del combinado nacional durante el proceso clasificatorio y su presencia es considerada fundamental para las aspiraciones del equipo canalero en la máxima cita del fútbol mundial.