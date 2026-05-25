Un mes del accidente en Chame: familiares pintan corazones azules y vecinos denuncian inseguridad en la vía Panamericana

A un mes de la tragedia que cobró la vida de cuatro miembros de la familia López Reina, vecinos y allegados realizaron un emotivo homenaje pintando corazones azules en el sitio del accidente, y denuncian que las condiciones de seguridad siguen siendo insuficientes.

Hoy se cumple un mes del accidente ocurrido en Coloncito de Chame, donde un bus y un sedán colisionaron, causando la muerte de cuatro integrantes de la familia López Reina. Para recordar a las víctimas, familiares, amigos y miembros de su congregación pintaron corazones azules en la vía Panamericana, convirtiendo el lugar en un recordatorio emotivo y un llamado a la precaución.

Los residentes de Coloncito aseguran que siguen viviendo con temor, caminando por la zona con la incertidumbre de que algún vehículo pierda el control debido a la velocidad. Señalan que no existe una parada de transporte público segura, ya que la original quedó destruida tras el accidente, obligando a los vecinos a esperar bajo el puente para protegerse de la lluvia y el sol.

“A veces los niños que van para la escuela en la mañana corren peligro, porque los carros pasan demasiado rápido y no hacen alto ni reducen la velocidad”, comentó Fernándo Mendoza, residente del área.

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Vecinos recuerdan que este no es el primer accidente grave en el área y aseguran que la velocidad de los conductores sigue siendo un riesgo constante. Por ello, hacen un llamado tanto a los automovilistas para que reduzcan la velocidad como a las autoridades para que reconstruyan la parada de buses lo antes posible, con el fin de proteger a quienes transitan la vía diariamente.

El homenaje con corazones azules no solo sirve para recordar a las víctimas, sino también como un mensaje de alerta y conciencia vial para todos los conductores que transitan la Panamericana por esta zona.

Información de Yiniva Caballero