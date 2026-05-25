Un mes del accidente en Chame: familiares pintan corazones azules y vecinos denuncian inseguridad en la vía Panamericana

A un mes de la tragedia que cobró la vida de cuatro miembros de la familia López Reina, vecinos y allegados realizaron un emotivo homenaje pintando corazones azules en el sitio del accidente, y denuncian que las condiciones de seguridad siguen siendo insuficientes.

Familiares pintan corazones azules en homenaje a víctimas de accidente en Chame / Redacción de TVN Noticias

Hoy se cumple un mes del accidente ocurrido en Coloncito de Chame, donde un bus y un sedán colisionaron, causando la muerte de cuatro integrantes de la familia López Reina. Para recordar a las víctimas, familiares, amigos y miembros de su congregación pintaron corazones azules en la vía Panamericana, convirtiendo el lugar en un recordatorio emotivo y un llamado a la precaución.

Los residentes de Coloncito aseguran que siguen viviendo con temor, caminando por la zona con la incertidumbre de que algún vehículo pierda el control debido a la velocidad. Señalan que no existe una parada de transporte público segura, ya que la original quedó destruida tras el accidente, obligando a los vecinos a esperar bajo el puente para protegerse de la lluvia y el sol.

“A veces los niños que van para la escuela en la mañana corren peligro, porque los carros pasan demasiado rápido y no hacen alto ni reducen la velocidad”, comentó Fernándo Mendoza, residente del área.

Vecinos recuerdan que este no es el primer accidente grave en el área y aseguran que la velocidad de los conductores sigue siendo un riesgo constante. Por ello, hacen un llamado tanto a los automovilistas para que reduzcan la velocidad como a las autoridades para que reconstruyan la parada de buses lo antes posible, con el fin de proteger a quienes transitan la vía diariamente.

El homenaje con corazones azules no solo sirve para recordar a las víctimas, sino también como un mensaje de alerta y conciencia vial para todos los conductores que transitan la Panamericana por esta zona.

Información de Yiniva Caballero

Temas relacionados

corazón accidente de tránsito Chame
Si te lo perdiste
Lo último
stats