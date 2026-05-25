Ministra de Educación considera que violencia escolar no se resolverá solo con escáneres

La ministra señaló que aunque la medida podría evaluarse, el problema de fondo requiere un cambio cultural y de conciencia social.

Ciudad de Panamá/Tras los recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, algunos de ellos vinculados a estudiantes de centros educativos, la ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció sobre la posibilidad de implementar equipos de escaneo para detectar armas y artículos prohibidos en las escuelas.

La consulta surge luego de casos ocurridos en la provincia de Colón, así como decomisos de armas de fuego, cuchillos y presuntas actividades relacionadas con la venta de drogas en predios de algunos planteles educativos.

Ante esta situación, la titular de Educación señaló que, aunque la medida podría evaluarse, el problema de fondo requiere un cambio cultural y de conciencia social.

“Podemos poner escáner, pero ¿con eso resolvemos el problema de violencia? No, hasta que no haya conciencia del valor de lo que en realidad es la dignidad del ser humano. Lo que tenemos que trabajar es el cambio de cultura, y ahí están puestos nuestros esfuerzos”, expresó Molinar.

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Por su parte, Nitzia Nicolson, de la Policía Nacional, indicó que es fundamental que los padres de familia conozcan las situaciones que enfrentan sus hijos en los colegios, así como las personas que frecuentan y el tipo de amistades que mantienen.

La ministra reiteró que la instalación de escáneres podría analizarse como una recomendación de los estamentos de seguridad, en caso de llegar a solicitarlo.

Insistió en que la problemática va más allá de colocar equipos de detección en los centros educativos, debido a que quienes intenten introducir armas o artículos prohibidos podrían buscar otras maneras de hacerlo.

Con información de Hellen Concepción