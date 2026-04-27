Estudiante resulta herido en incidente cerca de centro educativo en San Miguelito

Las autoridades indicaron que el estudiante herido está recibiendo atención médica, mientras que el Meduca se mantiene en contacto con sus familiares para brindar el acompañamiento necesario.

El Ministerio de Educación de Panamá informó que un estudiante resultó herido tras un incidente registrado la mañana de este lunes 27 de abril de 2026 en las inmediaciones del Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo, ubicado en el corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección Regional de Educación de San Miguelito, el joven afectado es alumno de otro colegio y se encontraba transitando por el área cuando ocurrió el hecho.

Las autoridades indicaron que el estudiante herido está recibiendo atención médica, mientras que el Meduca se mantiene en contacto con sus familiares para brindar el acompañamiento necesario.

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La entidad precisó que el incidente fue ajeno al centro educativo, pero que, como medida preventiva, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, se informó que las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El Ministerio de Educación reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la convivencia pacífica.