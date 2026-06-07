Aumentan a B/. 1,000 la recompensa por los últimos prófugos evadidos de La Joyita

En horas de la mañana se había informado que eran 18 los prófugos que aún faltaban por recapturar, pero ahora son 21.

Progf / Policía Nacional

La Policía Nacional de Panamá anunció un aumento en la recompensa ofrecida por información que permita la ubicación y recaptura de los privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio.

A través de sus plataformas oficiales, la institución divulgó los rostros de los últimos 21 reos evadidos que aún no han sido localizados y elevó a B/.1,000 la recompensa para quienes suministren información útil que contribuya a su captura.

El pasado 1 de junio, La Policía Nacional junto con el Ministerio de Gobierno tenían planeado una operación de redistribución de más de 80 privados de libertad que serían cambiados de pabellones, entre ellos se encontraban varios cabecillas de organizaciones criminales. La operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del penal. Sin embargo, la medida provocó disturbios y, en medio del desorden, 195 reos se fugaron. La situación terminó con el balance de dos privados de libertad muertos y varios heridos.

A continuación compartimos las imágenes de los privados de libertad que aún se mantienen prófugos:

José Miguel Castillo
José Miguel Castillo / Policía Nacional
Edgar Abdiel Guillén
Edgar Abdiel Guillén / Policía Nacional
Irving Rodríguez Rivas
Irving Rodríguez Rivas / Policía Nacional
Daniel Enrique Padilla Lasso
Daniel Enrique Padilla Lasso / Policía Nacional
Ricardo Guarín Días
Ricardo Guarín Días / Policía Nacional
Luis Pino Araúz
Luis Pino Araúz / Policía Nacional
Héctor Cárdenas De Gracia
Héctor Cárdenas De Gracia / Policía Nacional
Maykol Fernando Villarreal Pérez
Maykol Fernando Villarreal Pérez / Policía Nacional
Franks Rommel Falcon
Franks Rommel Falcon / Policía Nacional
Víctor Antonio Prado Luna
Víctor Antonio Prado Luna / Policía Nacional
Osmir Oscar Batista Aripe
Osmir Oscar Batista Aripe / Policía Nacional
Joshua Darío Hurtado Stanziola
Joshua Darío Hurtado Stanziola / Policía Nacional
Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba
Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba / Policía Nacional
Edwin González Córdoba
Edwin González Córdoba / Policía Nacional
Ramón Manuel Castillo Andrade
Ramón Manuel Castillo Andrade / Policía Nacional
José Nicolás López Algandona
José Nicolás López Algandona / Policía Nacional
Jostin Alexander Rivera
Jostin Alexander Rivera / Policía Nacional
Ángel Javier Cárdenas
Ángel Javier Cárdenas / Policía Nacional
Carlos Ritter Pinzón
Carlos Ritter Pinzón / Policía Nacional
José Leonardo Cajiga
José Leonardo Cajiga / Policía Nacional
Joel Abad Raphael
Joel Abad Raphael / Policía Nacional

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