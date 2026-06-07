Aumentan a B/. 1,000 la recompensa por los últimos prófugos evadidos de La Joyita

En horas de la mañana se había informado que eran 18 los prófugos que aún faltaban por recapturar, pero ahora son 21.

La Policía Nacional de Panamá anunció un aumento en la recompensa ofrecida por información que permita la ubicación y recaptura de los privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio.

A través de sus plataformas oficiales, la institución divulgó los rostros de los últimos 21 reos evadidos que aún no han sido localizados y elevó a B/.1,000 la recompensa para quienes suministren información útil que contribuya a su captura.

El pasado 1 de junio, La Policía Nacional junto con el Ministerio de Gobierno tenían planeado una operación de redistribución de más de 80 privados de libertad que serían cambiados de pabellones, entre ellos se encontraban varios cabecillas de organizaciones criminales. La operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del penal. Sin embargo, la medida provocó disturbios y, en medio del desorden, 195 reos se fugaron. La situación terminó con el balance de dos privados de libertad muertos y varios heridos.

A continuación compartimos las imágenes de los privados de libertad que aún se mantienen prófugos: