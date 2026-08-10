Harry Potter: actriz revela que su OnlyFans le dio mejor remuneración que las películas

La intérprete británica explicó que el proyecto nació después de atravesar dificultades económicas y una prolongada etapa marcada por rechazos profesionales.

Jessie Cave, recordada por interpretar a Lavender Brown en la saga “Harry Potter”, reveló que su incursión en una plataforma de suscripción le ha generado más ingresos que toda su trayectoria como actriz.

Cave debutó en la franquicia cinematográfica en 2009, con “Harry Potter y el misterio del príncipe”. Sin embargo, después de su paso por las películas, las oportunidades que esperaba dentro de la industria no llegaron con regularidad. Esa situación terminó influyendo en su decisión de buscar una fuente alternativa de ingresos para cubrir deudas y gastos familiares.

La actriz abrió una cuenta en OnlyFans centrada exclusivamente en contenido relacionado con su cabello, que le llega hasta la cintura. Sus seguidores pagan seis dólares mensuales para acceder a las publicaciones y pueden realizar pagos adicionales por mensajes privados. Cave ha insistido en que su propuesta no contiene material sexual explícito y explicó que “está dirigido a personas que tienen un interés o fetiche con el cabello”.

Los resultados económicos fueron inmediatos. Según relató, consiguió recuperar en un solo día los 15.000 dólares que había gastado previamente en alojamiento durante el Edinburgh Fringe. Después de un año desarrollando el proyecto, afirmó haber “ganado más, fácilmente, que en toda mi carrera actoral”.

La decisión estuvo motivada por necesidades concretas, entre ellas pagar deudas y realizar reparaciones en su vivienda. En su Substack describió la iniciativa como “muy nicho, incluso para mí” y señaló que inicialmente había establecido un horizonte de un año para desarrollar esta actividad.

Te puede interesar: Zendaya y Tom Holland celebran su matrimonio con exclusiva fiesta secreta

Te puede interesar: Ricky Martin celebró el cumpleaños número 18 de sus hijos Matteo y Valentino

Su situación familiar también condicionó las alternativas laborales disponibles. Cave, madre de cuatro hijos, explicó: “No podía ir a trabajar en un supermercado porque no puedo costear el cuidado de mis hijos, y además no quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco”.

La intérprete ha hablado anteriormente sobre las dificultades experimentadas después de alcanzar reconocimiento internacional. “Fue un shock cuando empecé a hacer audiciones después de Harry Potter y esas experiencias negativas me marcaron”, declaró a The Guardian en 2023. También recordó que, al regresar al rodaje de “Harry Potter y las reliquias de la muerte” después de aumentar de peso, “me trataron como una especie diferente”.

Tras alejarse progresivamente de los grandes castings, Cave desarrolló otras facetas profesionales. Incursionó en la comedia, presentó espectáculos como “I Loved Her” y “Sunrise” y publicó en 2021 su primera novela, “Sunset”. Su vida personal también estuvo marcada por la muerte de su hermano Ben en un accidente ocurrido en 2019.

El caso refleja cómo algunos intérpretes buscan modelos independientes de financiación cuando la estabilidad laboral dentro del entretenimiento desaparece repentinamente.

Su nueva actividad tuvo además consecuencias dentro del universo de convenciones. Cave aseguró que fue excluida de un encuentro de fanáticos porque, según le comunicaron, era un “programa familiar”. “Esto me desconcertó, ya que algunos actores que hacen convenciones han protagonizado escenas de sexo y desnudos en televisión y cine. ¡Yo solo estoy jugando con mi cabello!”, afirmó.

Pese a la controversia, Cave ha presentado esta etapa como una decisión de autonomía profesional. “Realmente estoy eligiendo ver esto como un momento empoderador para mí”, explicó. También resumió su postura: “He sido una actriz muy recatada durante gran parte de mi carrera y esto es una forma de decir: ‘Voy a hacer algo que no es normal. Esto es raro, es mío y es un poco kinky. ¿Y por qué no?”.