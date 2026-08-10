Temblor en Panamá: Minsa confirma que instalaciones de salud en Darién no sufrieron daños

En tanto, el Minsa mantiene el monitoreo de sus instalaciones y reitera su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de salud a la población.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que las instalaciones de salud en la provincia de Darién no sufrieron afectaciones tras el terremoto registrado en Colombia, que fue sentido en gran parte del territorio nacional.

Durante y después del movimiento sísmico, se activaron los protocolos de evacuación de pacientes y funcionarios en hospitales, centros de salud y puestos de salud de la provincia de Darién.

Luego de realizar las evaluaciones correspondientes y siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se reanudaron las atenciones y labores en las instalaciones del Minsa en la provincia de Darién.

Residentes en las comunidades cercanas a la frontera manifestaron que sintieron preocupación por el prolongado movimiento telúrico que percibieron y el cual calificaron como 'diferente' a otros temblores que sintieron.

En las escuelas se evacuó a los estudiantes siguiendo los protocolos establecidos y aprendidos durante los simulacros que ha realizado el Sinaproc en el pasado.

“Miramos el entorno, no hubo afectaciones, la población se mantiene en calma y los estudiantes han vuelto a la calma”, expresó Richards a TVN Noticias.

En tanto, el Minsa mantiene el monitoreo de sus instalaciones y reitera su compromiso de garantizar la continuidad de los servicios de salud a la población.