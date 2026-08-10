Director de Acodeco asegura que no hay desabastecimiento de gas de 25 libras en Panamá

Abad insistió en que el tanque de gas subsidiado es un producto de primera necesidad y que el Gobierno garantizará su disponibilidad.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aseguró que no existe desabastecimiento del tanque de gas licuado de 25 libras en Panamá, luego de realizar inspecciones a nivel nacional para verificar la disponibilidad del producto.

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, explicó que las inspecciones se han desarrollado junto con las dos empresas distribuidoras y que, en la mayoría de los puntos visitados, se ha encontrado un nivel de abastecimiento de 95% como mínimo, mientras que en algunos lugares incluso supera el 100%.

Las principales dificultades, según la entidad, todavía se concentran en Panamá Oeste y algunos sectores de San Miguelito, donde se han presentado inconvenientes relacionados con la seguridad y la comunicación con los comerciantes.

Ante esta situación, Acodeco ha iniciado operativos y acercamientos con los propietarios de comercios y sus asociaciones para explicarles el procedimiento y garantizar que el producto llegue a los consumidores.

Abad insistió en que el tanque de gas subsidiado es un producto de primera necesidad y que el Gobierno garantizará su disponibilidad.

“No hay desabastecimiento”, reiteró el funcionario, quien pidió a los consumidores que, si no encuentran el producto en el comercio más cercano, se desplacen a otro establecimiento, ya que las distribuidoras mantienen suficiente inventario y realizan entregas diariamente.

La autoridad también aclaró que actualmente no existe un límite para la compra de tanques de gas. Una persona puede adquirir dos o tres unidades si lo considera necesario, aunque lo recomendable, según explicó, es comprar el tanque que utilizará durante los siguientes 20 a 30 días, dependiendo del consumo.

Acodeco mantiene inspecciones

Durante los operativos, los funcionarios utilizan balanzas certificadas para verificar el peso de los tanques. La entidad aclaró además que los cilindros no serán retirados de los comercios durante estas inspecciones y que se estableció un mecanismo de seguimiento.

ACODECO también mantiene conversaciones con los comerciantes minoristas para reforzar las medidas de seguridad relacionadas con la venta del producto, incluyendo la importancia de que los tanques cuenten con sus respectivos sellos.

La entidad reconoció que existe una barrera de idioma con parte de los comerciantes y anunció capacitaciones para facilitar la comunicación y explicar las normas de seguridad.

El precio depende de la zona

El precio de referencia del tanque de 25 libras es de 4.37 dólares, aunque existen variaciones en determinadas áreas del país debido a los costos de transporte y las distancias.

En las zonas insulares, por ejemplo, el costo del flete puede variar debido al transporte marítimo. ACODECO indicó que trabaja con la Secretaría Nacional de Energía para revisar estos mecanismos.

La entidad reiteró que el subsidio al tanque de gas de 25 libras se mantendrá y que se están implementando mecanismos adicionales con las empresas distribuidoras para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

ACODECO también hizo un llamado a los consumidores a ejercer su poder de elección. Si un establecimiento decide no vender el producto, los compradores pueden acudir a otro comercio donde sí esté disponible.

Finalmente, ante el próximo pago del décimo tercer mes, la entidad recomendó a los consumidores realizar compras responsables, evitar endeudarse innecesariamente y priorizar el pago de compromisos pendientes y el ahorro.