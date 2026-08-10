'¿Dónde voy a meter mi carro?': residentes cuestionan medida de la Alcaldía de San Miguelito

La medida también contempla multas que pueden ir de 150 a 350 dólares, además de los costos relacionados con el traslado y la custodia del vehículo.

La Alcaldía de San Miguelito intensificó el retiro de vehículos abandonados, en estado de chatarra o que obstaculizan las aceras y servidumbres públicas, en cumplimiento del Decreto Alcaldicio No. 005-2026, emitido el 13 de abril de 2026. La norma establece un procedimiento excepcional para la remoción inmediata de estos vehículos por razones de urgencia e interés público.

La colocación de adhesivos advirtiendo sobre el retiro y posible chatarreo de vehículos encendió la molestia de residentes en distintos sectores del distrito.

Durante un recorrido de TVN Noticias, propietarios reclamaron a funcionarios municipales por la medida, especialmente en comunidades donde las viviendas están ubicadas a orillas de las calles y no existen suficientes espacios para estacionar.

“¿Dónde yo voy a meter mi carro?”, cuestionó uno de los residentes al conocer que su vehículo podría ser removido por permanecer sobre la acera. El hombre aseguró que el automóvil está en buenas condiciones, que vive en el sector desde hace décadas y que no cuenta con otro lugar donde colocarlo.

La respuesta de la Alcaldía es que el problema no está necesariamente en las condiciones del automóvil, sino en que obstruye el paso peatonal.

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Según explicó el funcionario municipal durante el recorrido, los propietarios reciben una advertencia y tienen 30 días calendario para retirar voluntariamente el vehículo. De no hacerlo, la Alcaldía puede proceder con la remoción mediante grúa.

La medida también contempla multas que pueden ir de 150 a 350 dólares, además de los costos relacionados con el traslado y la custodia del vehículo.

Para los residentes, sin embargo, existe una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿dónde estacionar sus vehículos cuando no hay suficientes espacios disponibles en sus comunidades?

“Que me hagan un estacionamiento”, reclamó el propietario, al cuestionar a las autoridades por la falta de alternativas para quienes viven en estas áreas.

La discusión se da mientras la Alcaldía asegura que más de 400 vehículos han sido removidos en lo que va del año, incluidos más de 50 que fueron retirados mediante grúa durante los últimos dos meses.

El municipio sostiene que muchos de estos vehículos representan un obstáculo para peatones y que algunas denuncias son presentadas por los propios residentes a través de la plataforma SAMU.

En varios puntos del distrito, la situación es evidente: vehículos ocupando aceras obligan a las personas a caminar por la calle para llegar a sus destinos, una condición que las autoridades consideran un riesgo para la seguridad.

La molestia aumenta cuando los propietarios observan que el adhesivo habla de chatarreo pese a que sus vehículos todavía funcionan y están en condiciones de circular.

Mientras las autoridades defienden la aplicación del decreto alcaldicio, los residentes piden que también se tome en cuenta la realidad de las comunidades y que se habiliten alternativas de estacionamiento.