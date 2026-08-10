Fuerte terremoto sacude a Colombia y se siente en Bogotá y Quito

Un fuerte terremoto sacudió este lunes a Colombia y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá y Cali, e incluso en Quito y Panamá, informó el Servicio Geológico y constataron reporteros de la colombiana AFP.

El sismo de magnitud 6,6 según esa institución, y de 7,4 según el servicio geológico de Estados Unidos, tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste). Los edificios en Bogotá fueron evacuados, según periodistas de AFP.

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