Perez Hilton permanece hospitalizado: su familia confirma cirugía

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, el comunicador permanece en condición “grave, pero estable” y necesitará una intervención quirúrgica durante los próximos días.

La familia de Perez Hilton ofreció una nueva actualización sobre la salud del conocido bloguero de celebridades, quien continúa hospitalizado en Florida después de atravesar una grave crisis de salud mental.

Hilton permanece ingresado bajo la Baker Act, legislación de Florida que permite una hospitalización involuntaria temporal cuando los profesionales consideran que una persona atraviesa una emergencia de salud mental y requiere evaluación y protección inmediata. Su familia ha insistido en que, por ahora, el contacto del comunicador con personas ajenas a su atención permanece estrictamente restringido.

“Su comunicación ha sido extremadamente limitada y se ha restringido a su familia inmediata, proveedores médicos y otras personas directamente involucradas en su atención”, señala el comunicado divulgado en PerezHilton.com, sitio que sus allegados identificaron como la fuente oficial para futuras novedades sobre su evolución.

La familia también aclaró que Perez Hilton no ha concedido entrevistas ni realizado declaraciones públicas desde que fue hospitalizado. La precisión busca frenar versiones no confirmadas que han circulado mientras aumenta la atención mediática alrededor del caso y del entorno cercano del comunicador.

La actualización confirmó además que la crisis tuvo consecuencias físicas que deberán ser atendidas médicamente. Sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias, sus familiares informaron: “También sufrió lesiones adicionales que requerirán cirugía en los próximos días”. Posteriormente añadieron: “Su tratamiento y recuperación será un proceso largo. Estamos agradecidos de que Perez pudiese pasar tiempo con su madre y hermana ayer”.

La hospitalización comenzó después de un episodio ocurrido el martes 4 de agosto en su residencia de Miami. La situación provocó la intervención de los servicios de emergencia y el posterior traslado de Hilton a un centro médico. Al día siguiente se confirmó públicamente que continuaba bajo atención especializada.

El impacto de lo sucedido también alcanzó a la familia del bloguero, especialmente a los menores de su entorno. Sus allegados explicaron previamente que sus hijos, su sobrina y su hermana se encontraban en la vivienda poco antes de la emergencia, por lo que los adultos actuaron para mantener a los niños alejados de la situación.

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La actualización más reciente confirmó que los tres hijos de Hilton “permanecen a salvo y están siendo cuidados por familiares directos”. Desde el comienzo de la hospitalización, la prioridad familiar ha sido preservar su bienestar y ofrecerles un entorno estable mientras el comunicador continúa recibiendo tratamiento.

Ante la presencia de periodistas, fotógrafos y otras personas alrededor de la residencia, los familiares solicitaron respeto por su privacidad. “No hay absolutamente ninguna razón para que miembros de los medios de comunicación o del público permanezcan fuera de la casa de la familia”, expresaron.

El comunicado añadió una petición especialmente dirigida a proteger a los menores: “Les pedimos que dejen los exteriores de la casa, no sigan a los miembros de la familia y dejen de fotografiar a los hijos de Perez”. Asimismo, solicitaron a agencias fotográficas y medios evitar comprar, publicar o distribuir imágenes de los niños obtenidas durante estos días.

El caso ha generado reacciones entre seguidores del comunicador, conocido por su cobertura de celebridades. Sin embargo, la familia ha pedido que el interés público se mantenga separado de la privacidad de sus hijos.

Mientras continúa hospitalizado en Florida, la recuperación de Perez Hilton permanecerá bajo supervisión médica y familiar. Sus allegados han anticipado que el proceso será prolongado y que compartirán nuevas actualizaciones únicamente cuando exista información relevante sobre su evolución.