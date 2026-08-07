‘Se Vale Todo’ llega a las pantallas de TVN este 24 de agosto

El nuevo programa llegará a las pantallas de lunes a viernes, a las 5:00 p.m., con una propuesta que busca convertir a los televidentes en parte de la experiencia.

Ciudad de Panamá/Las tardes de TVN tendrán una nueva propuesta de entretenimiento a partir del lunes 24 de agosto con el estreno de “Se Vale Todo”, una megaproducción que combinará juegos, premios, risas y diferentes dinámicas dirigidas a toda la familia.

El nuevo programa llegará a las pantallas de lunes a viernes, a las 5:00 p.m., con una propuesta que busca convertir a los televidentes en parte de la experiencia y ofrecer un espacio de diversión para grandes y pequeños.

”24 de agosto a las 5:00 p.m. estrenamos “Se Vale Todo”, un programa nuevo de TVN, que viene a refrescar las pantallas, traer alegrías a la familias panameña, un programa familiar”, indicó Alexandra Ciniglio, directora de contenido de TVN Media.

“Se Vale Todo” contará con la participación de 10 talentos, quienes aportarán energía, carisma y creatividad a las distintas pruebas y segmentos que formarán parte del formato.

”Tenemos encabezándolo a La Ministra que fue la sensación en Tu Cara Me Suena el año pasado, y se quedó firmando parte de la familia de Tvn, acompañado por Orman”, destacó Ciniglio.

Además de seguir el programa desde sus hogares, los televidentes tendrán la oportunidad de involucrarse en algunas de sus dinámicas, ampliando la interacción entre la producción y la audiencia.

”Es interesantísimo porque no solamente los talentos van a jugar sino el televidente. También quienes van a tener dos opciones van a poder venir a los estudios de TVN siempre y cuando se inscriban para participar y ganarse fabulosos premios y también el televidente de su casa”, explicó Ricsel Castillo, gerente de producción nacional de TVN.

Detrás del proyecto se encuentra un equipo de producción que trabajó durante varios meses en el desarrollo del formato. Durante ese proceso también se tomó en consideración la opinión de televidentes para validar diferentes elementos de la propuesta antes de su estreno.

La cita será este lunes 24 de agosto, a las 5:00 p.m., cuando “Se Vale Todo” llegue oficialmente a la pantalla de TVN con una propuesta enfocada en el entretenimiento familiar y la participación del público.

Con información de Jessica Román