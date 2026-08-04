TVN tendrá un agosto 'explotado' con el regreso de 'Tu Cara Me Suena', 'Se Vale Todo' y 'El Chicle'

La programación iniciará el miércoles 19 de agosto a las 8:00 p.m. con el regreso de “Tu Cara Me Suena”.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media anunció una nueva temporada de entretenimiento con tres grandes estrenos que llegarán a la pantalla durante el mes de agosto, como parte de su apuesta por la producción nacional y la creación de contenidos para toda la familia.

La programación iniciará el miércoles 19 de agosto a las 8:00 p.m. con el regreso de “Tu Cara Me Suena”, uno de los formatos más esperados por la audiencia panameña y conocido como “el papá de los megas”, que promete volver con talento, música y grandes momentos.

La oferta continuará el lunes 24 de agosto a las 5:00 p.m. con el estreno de “Se Vale Todo”, un programa diario de lunes a viernes que combinará juegos, diversión, participación del público y premios, con una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Además, regresará una nueva temporada de “El Chicle”, el podcast que se ha consolidado como uno de los espacios digitales más vistos de Panamá y que nuevamente apostará por conversaciones cercanas con artistas, figuras públicas e invitados especiales.

Durante la preventa de estos proyectos, el gerente general de TVN Media, Luis Mouynes, destacó que la empresa continúa fortaleciendo su ecosistema de contenidos y su apuesta por la producción local.

“Estamos anunciando la expansión de nuestra capacidad de producción, aumentando casi 260 horas más de producción con el programa de Se Vale Todo, un programa diario todos los días de lunes a viernes”, explicó Mouynes, quien resaltó además la importancia de combinar la televisión tradicional con las nuevas plataformas digitales.

Señaló que la estrategia de TVN Media está enfocada en informar y entretener a los panameños con contenidos de calidad, impulsando el talento nacional tanto frente como detrás de cámaras.

Por su parte, Miguel Melfi, integrante de “El Chicle”, adelantó que la nueva temporada mantendrá la esencia que ha conectado con la audiencia: historias, entretenimiento y conversaciones más personales con sus invitados.

“El Chicle es ese espacio donde ustedes pueden conocer a sus artistas, famosos y personas de la televisión desde un punto de vista más real, más humano y más cercano”, expresó Melfi.

Sobre “Se Vale Todo”, La Ministra aseguró que el programa llegará para transformar las tardes de los televidentes con humor, juegos y la posibilidad de ganar premios.

“Llegamos nosotros para que sus tardes sean diferentes. Se van a divertir de lunes a viernes desde el lunes 24 de agosto en TVN”, afirmó.

Con estos tres proyectos, TVN apuesta nuevamente por el entretenimiento hecho en Panamá y por una programación que busca conectar con diferentes generaciones a través de la televisión, el streaming y las plataformas digitales.

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