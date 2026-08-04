Operación Triunfo USA entra en su recta final: Karol Wilson avanza entre ocho concursantes

Tras una nueva gala cargada de emociones, el reality musical redujo oficialmente el número de participantes que continúan en la lucha por convertirse en la próxima gran estrella de la música. Con la semifinal cada vez más cerca, solo ocho concursantes siguen en carrera y el apoyo del público será determinante para definir quiénes llegarán a la gran final.

La producción confirmó que, a partir de esta etapa, todos los alumnos compiten directamente por un lugar en la semifinal. El mensaje compartido por el programa deja claro que comienza la fase más exigente de la temporada: “A partir de ahora TODOS los Alumnos están luchando por un lugar en la SEMIFINAL Solo 8 de ellos llegarán… ¿quiénes serán? Vota por tu favorito en operaciontriunfoestadosunidos.com”.

Entre los participantes que continúan en competencia destaca Karol, una de las concursantes que ha logrado mantenerse firme gracias a sus presentaciones y al respaldo de los seguidores del formato. Con la presión aumentando en cada gala, los aspirantes deberán demostrar su crecimiento artístico para asegurar un puesto entre los finalistas.

Te puede interesar: De bailarina de ballet a la multimillonaria más joven del mundo: la historia de Luana Lopes Lara

Te puede interesar: Gwyneth Paltrow sorprende con su debut en TikTok con un video en topless

La cuarta gala dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada con la eliminación de Ashley Haynie, conocida por el público como Allie. La decisión quedó en manos de la audiencia, que finalmente determinó la salida de la cantante tras varias semanas de competencia dentro de la Academia. Su despedida estuvo marcada por un mensaje de agradecimiento y reflexión sobre el aprendizaje obtenido durante su paso por el programa.

Frente a las cámaras, la joven artista compartió las enseñanzas que le deja esta experiencia televisiva y musical. “Yo sigo aprendiendo”, expresó con serenidad al despedirse de sus compañeros, profesores y seguidores, dejando en evidencia la madurez con la que afrontó su eliminación.

La noche también estuvo marcada por una intensa votación entre los propios concursantes. Luego de conocerse la salida de Allie, los estudiantes tuvieron la responsabilidad de decidir quién permanecería una semana más en la competencia. Tras una deliberación muy ajustada, Wandy recibió el respaldo mayoritario de sus compañeros, asegurando así su permanencia dentro de la Academia y manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar el primer lugar.

Sin embargo, la tensión no terminó allí. En una nueva jornada de eliminación, la puertorriqueña Carla Beatriz Villafañe quedó fuera del concurso cuando restaba apenas una semana para la gala final. Su salida sorprendió a muchos seguidores debido a que había logrado mantenerse entre las favoritas durante buena parte de la temporada.

Antes de abandonar el escenario, la joven de 23 años resumió el impacto que tuvo el programa en su crecimiento artístico y personal. “Esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad. He aprendido mucho de mis profesores, de mis amigos… ha sido mucha presión, la he tenido dura, pero he salido al otro lado y siento que solo he crecido como artista y persona”, manifestó emocionada frente al público.

La eliminación tuvo un componente especialmente significativo, ya que la nominación enfrentó únicamente a concursantes puertorriqueñas, después de la salida de la participante mexicana Leslie en la gala anterior. Este escenario incrementó la expectativa entre los seguidores del reality y elevó la carga emocional de una decisión que redujo aún más el grupo de aspirantes al título.

Con ocho concursantes aún en competencia, Operación Triunfo Estados Unidos entra en su fase definitiva. Cada presentación será determinante para convencer tanto al jurado como a la audiencia, mientras las votaciones adquieren un peso decisivo en el desenlace del programa. La convivencia dentro de la Academia también se vuelve más exigente, pues cada ensayo representa una oportunidad para demostrar evolución vocal, dominio escénico y capacidad interpretativa.

La cuenta regresiva hacia la gran final ya comenzó y la expectativa crece entre los seguidores del concurso. Con el talento de los semifinalistas en el centro de la atención y el respaldo del público como factor clave, el reality se prepara para definir quién levantará el título de Operación Triunfo Estados Unidos y dará el siguiente paso hacia una carrera profesional en la industria musical.