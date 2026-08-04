Ilia Topuria y Ferran Torres provocan comentarios al estar juntos en una fiesta

El peleador georgiano-español y el delantero del Barcelona fueron captados juntos en la isla de Ibiza, en medio de una amistad que arrancó en 2023 y que llega tras la primera derrota de Topuria como profesional.

Panamá/El peleador de la UFC, Ilia Topuria, y el delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, se convirtieron en el centro de atención en redes sociales tras ser captados disfrutando juntos de la vida nocturna en la isla, durante una presentación del DJ David Guetta en el club Ushuaïa.

La cercanía entre ambos no es nueva: su amistad se remonta a 2023, cuando coincidieron en unas vacaciones en Miami, y desde entonces han forjado un vínculo basado en la admiración mutua y una filosofía compartida de competitividad, la llamada "mentalidad de tiburón", que Torres ha reconocido como un punto de inflexión en su rendimiento con el club catalán.

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Para Torres, este no es su primer episodio bajo los reflectores este verano. El delantero fue la gran figura de España en el Mundial 2026: anotó el gol que resultó determinante en la conquista del título, en la final del 19 de julio ante Argentina en el estadio MetLife. Tras las celebraciones oficiales, Torres viajó a Ibiza junto a Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, y unas imágenes de ambos mostrándose cariñosos en un yate se viralizaron rápidamente, generando todo tipo de especulación en redes. Ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental; Llorente sí se refirió públicamente al debate generado, señalando que le sorprende que en 2026 aún genere polémica que dos amigos se muestren afecto, y que no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo.

En paralelo, Topuria llega a este verano en una etapa distinta a la que lo hizo célebre. El georgiano-español mantuvo por años un récord perfecto como campeón de dos divisiones de la UFC, hasta que el pasado 14 de junio, en el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, Justin Gaethje lo derrotó por TKO tras parada del rincón en el minuto 5:00 del cuarto asalto, arrebatándole el título unificado de peso ligero en la primera derrota de su carrera profesional, que hoy queda en 17-1.

Así, dos de las figuras más comentadas del deporte español coinciden este verano en Ibiza, cada uno en el centro de su propio revuelo mediático.

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